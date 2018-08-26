Спасатели отправились на помощь туристке на Эльбрусе

26 августа 2018, 23:18

Туристка из Украины пострадала в горах Кабардино-Балкарии, на помощь ей вышли сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, сообщило МЧС.

По данным ведомства, информация об инциденте с туристкой в горах республики поступила спасателям сегодня в 20.40 мск.

"На высоте 5250 метров на горе Эльбрус незарегистрированная туристка из Украины подает сигналы фонариком о помощи, не может передвигаться самостоятельно", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал, что 22 августа два альпиниста пострадали от удара молнии при восхождении на Эльбрус на высоте 4200-4300 метров, еще один альпинист погиб. К 24 августа оба пострадавших были выписаны из больницы.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о горе Эльбрус.