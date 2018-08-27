В горах Абхазии прошел международный кинофестиваль под открытым небом

27 августа 2018, 00:26

В Абхазии сегодня завершился VIII ежегодный международный кинофестиваль под открытым небом "Точка в бесконечной Вселенной". В рамках мероприятия было показано 36 картин.

В прошлом году фестиваль собрал более 300 зрителей на Кипре. В этом году мероприятие прошло в Кодорском ущелье в селе Амткел, которое находится в полутора часах езды от Сухума. Рядом с этим местом находится знаменитый Шакуранский каньон с пещерами и водопадами, а также протекают горные реки Кодор и Джампал.

Международный кинофестиваль под открытым небом "Точка в бесконечной Вселенной" проходит ежегодно с июля 2011 года. В рамках фестиваля показывают авторское кино. Первое мероприятие прошло под Калугой на берегу реки Ока, в нем приняли участие три картины. В 2012 году на фестивале были представлены уже 33 фильма.

Три ночи подряд зрители смотрели фильмы под открытым небом. Показ начинался с заходом солнца.

"Каждый раз, выбирая место проведения фестиваля, мы пытаемся довериться какому-то внутреннему ощущению. В этом году друзья из Абхазии позвали нас к себе. И мы, приехав на место, поняли, что именно здесь хотим провести мероприятие", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" режиссер и организатор фестиваля Андрей Луков.

По его словам, идея фестиваля заключается в том, что само по себе искусство не может оцениваться жюри и выбираться по принципу "кто лучше, а кто хуже". "Для нас все участники равны, и мы выбирали именно те фильмы, которыми прониклись", - добавил он.

Андрей Луков уточнил, что из-за отдалённости места проведения фестиваля от той же столицы Абхазии, зрителей было 50-60 человек, но несмотря на это на просмотрах фильмов "было ощущение зала". "В этом смысле мы абсолютно некоммерческий проект. Для нас ценнее то, как получается привлечь зрителя естественным путём. Например, у нас были фестивали, когда приезжало 400 человек", - сказал Луков.

Из 36 картин, представленных на фестивале, два фильма были кавказской тематики и оба из Абхазии: "Горы. Зима. Абхазия" (Автор проекта Тенгиз Тарба, режиссер, Андрей Луков) и "Иура Иаков-ипа. Трилогия" (режиссёр Дмитрий Статейнов). Также были работы из Беларуси, Украины, Армении, Казахстана и России.

По словам Тенгиза Тарба, фильм "Горы. Зима. Абхазия" стал своеобразным первым шагом в зимних экспедициях по горам Абхазии, которым занимается команда профессионалов из России и Абхазии. Участники экспедиций отсняли большое количество материала.

"За прошлый год нам удалось совершить четыре экспедиции - на Ауадхару, Гымзу - район села Псху, Гагрский хребет и перевал Чху. Мы прилетали туда на вертолете и в течение 10 дней делали радиальные выходы, изучали места, снимали их, стараясь передать всю красоту. Нам ещё многое предстоит сделать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Документальный фильм Дмитрия Статейнова "Иура Иаков-ипа. Трилогия" рассказывает о грузино-абхазском конфликте 1992-1993 годов. Фильм поделён на три части: "Война", "Дельтапланы" и "Мечта". По словам режиссера, основной акцент сделан "на истории основателя единственного клуба дельтапланеристов в Абхазии Юрии Торгашове".

"После войны клуб разграбили, какие-то вещи, в том числе дельтапланы, вывозили. Сейчас он заброшен. Попытки восстановить нет. Как нет и специалистов. Но в самом фильме рассказывается не только о трагедии семьи, ведь Юрий Торгашов погиб во время войны, там ещё и один момент - война в Абхазии. Сами жители республики хорошо знают историю войны. Мне хотелось рассказать о ней тем, кто вообще ничего о ней не знает", - говорит Статейнов.

14 августа 1992 года в Абхазии началась война. Вооруженный конфликт вспыхнул после провозглашения Верховным советом Абхазской АССР независимости республики. Госсовет Грузии отменил это постановление и принял решение о вводе в Абхазию сил Национальной гвардии, говорится в материале "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты", обнародованном в разделе "Справочник".

По его словам, тема войны в Абхазии до сих пор считается одной из главных. "После просмотра некоторые люди плакали. Кто-то сдерживал слезы... Это важно, потому что люди должны всегда помнить, что война - это плохо", - сказал он.

Зрители кинофестиваля признались, что им понравились многие фильмы. "Самое главное - это то, что фильмы проходят под открытым небом на свежем воздухе. Я сейчас названий не вспомню, но все то, что я посмотрела, мне очень понравилось", - призналась одна из зрительниц фестиваля.

Зритель по имени Сергей рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ему понравились оба фильма от Абхазии и социальная драма режиссера из Казахстана. "Хорошая программа. Эффект от просмотра добавляет свежий воздух и звезды на ночном небе", - поделился он своими впечатлениями.

Ещё одна из зрительниц отметила, что в программе фестиваля было мало комедий. "Все супер. Но хотелось бы баланса. Как между плюсом и минусом. В данном случае не хватало фильмов с веселым концом", - считает она.

По словам организатора кинофестиваля Андрея Лукова, важно то, что все заявленные фильмы "объединяются с природой". Несмотря на то, что на фестивале не было такого оборудования как в современных кинотеатрах, фильмы не теряли своей зрелищности.

"Все представленные картины сделаны с профессиональным звуком и качественной картинкой. Но у нас нет возможности, да и смысла поднимать в горы современное оборудование как в кинотеатрах - это неоправданно. У нас все сделано более просто, быстро и по-домашнему", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, о ситуации, сложившейся в кинематографе северокавказских регионов, "Кавказский узел" писал в материале "Киноведы рассказали о проблемах кинематографа Северного Кавказа".