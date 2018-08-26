Мусульмане в дни Курбан-байрама раздали мясо нуждающимся на Кавказе

26 августа 2018, 23:51

Более 3,5 тонн жертвенного мяса раздали волонтеры фонда "Солидарность" нуждающимся в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, а также в Татарстане, Башкирии, в лагерях сирийских беженцев в Ливане и в секторе Газа. Благотворительную помощь в дни Курбан-байрама получили около 10 тысяч человек, сообщила координатор спецпрограмм фонда Хава Татаева.

Как писал "Кавказский узел", мусульмане 21 августа отметили первый день праздника жертвоприношения Курбан-байрам. В Дагестане и Кабардино-Балкарии этот день был объявлен выходным. Власти Чечни установили в связи с празднованием Курбан-байрама три выходных дня - 20, 21 и 22 августа. Выходцы из регионов Кавказа в Москве посетовали на нехватку мест для праздничного намаза.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, говорится в справке о Курбан-байраме, подготовленной "Кавказским узлом".

2,5 миллиона было собрано на мясо для нуждающихся в дни Курбан-байрама

Координатор спецпрограмм фонда "Солидарность" Хава Татаева рассказала, что фонд уже 10 лет проводит благотворительные акции в различных регионах Кавказа по раздаче малоимущим мяса в дни Курбан-байрам. В этом году сумма, собранная на мясо для нуждающихся, по ее словам, составила 2,5 млн рублей.

"Число людей, которые пожертвовали свои средства для раздачи мяса нуждающимся, мы пока не посчитали. Они передавали свои деньги различными способами в наш фонд для осуществления благотворительной акции. Спонсоры акции - это мусульмане не только с Кавказа, но и из других регионов России: из Поволжья, Урала, Москвы", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, "мясо получили люди, находящиеся у черты бедности". "Среди них, в первую очередь, сироты, инвалиды, семьи с тяжелобольными детьми, малоимущие многодетные семьи и одинокие старики. В ряде мест, например в Палестине, Курбан-байрам - это тот случай, когда людям удается вдоволь поесть. Там дефицит мясных продуктов, велика их стоимость, поэтому дни Курбан-байрама и после - это тот период, в который бедные люди имеют возможность полакомиться мясом", - отметила Татаева

Везде, в том числе на Кавказе, мясо раздавали не только в городах и крупных населенных пунктах, но и в отдаленных селах. "Вся помощь была адресная. Волонтеры развозили ее сами, как правило, в день забоя. Нам удалось раздать свежее жертвенное мясо в дни праздника. Хотя, по мнению исламских ученых, возможна раздача жертвенного мяса и на четвертый день после начала праздника. Однако мы старались не растягивать период раздачи помощи", - подчеркнула координатор фонда.

Она отметила, что волонтеры сами присутствуют при жертвоприношении. "Возносится дуа (мольба) за жертвователя, затем мясо распределяется по порциям, грузится в машины и развозится по домам нуждающихся", - сказала Татаева.

250 семей получили помощь в Чечне

Один из учредителей и председатель совета фонда "Солидарность" Сурхо Сатуев рассказал, что также занимается волонтерской деятельностью и участвовал в раздаче мяса нуждающимся в Чечне. По его данным, почти полторы тонны мяса были розданы 250 нуждающимся семьям во многих районах Чечни.

"В Урус-Маратновском, Ачхой-Мартановском, Гудермесском, Шелковском и других районах были адресаты помощи на Курбан-байрам. На семью приходилось от пяти до 10 кг мяса. Для очень больших семей - до 15 кг. Таким образом, в дни праздника одарены мясом были 1300-1400 человек", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Сатуев отметил, что Фонд работает в Чечне уже 10 лет, и за этот период сложилась определенная база людей, которые нуждаются в помощи. "В основном это семьи без кормильца, одинокие многодетные матери, дети, лишившиеся отца, а также семьи с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами. То есть наименее защищенные слои населения", - указал он.

Цена одного жертвенного барана или доли другого жертвенного животного - коровы - составляла 6500 рублей

По его словам, люди были очень благодарны за оказанную помощь.

"Люди были очень рады, искренне благодарили. Среди них есть семьи, где крайне редко могут отведать мяса. В этот Курбан-байрам цена одного жертвенного барана или доли другого жертвенного животного - коровы - составляла 6500 рублей. У нас преимущественно баранину раздавали. Поэтому люди были рады и самой помощи, но главное и тому, что ее предоставили именно в праздник. Люди были рады тому, что мусульмане активны в дни праздника, поздравляют их. Довольны были и мясом, и тем, что о них не забыли в праздник", - рассказал председатель совета фонда "Солидарность".

Мусульмане с Кавказа провели благотворительные акции в Подмосковье

Мусульмане Москвы и Подмосковья, немалую часть которых составляют выходцы с Кавказа, также провели ряд благотворительных акций, посвященных празднику Курбан-байрам. Помощь была оказана сотням инвалидов, малоимущих и многодетных семей.

Одну тонну мяса распределили среди нуждающихся мусульмане в последний день праздника в подмосковных Химках, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель местной религиозной организации мусульман, имам Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области Камиль Маннапов.

"Около 200 семей получили или еще получат мясо. Это в основном пожилые люди, инвалиды, а также многодетные семьи. В каждом пакете примерно 5 кг баранины. 62 животных заклали в жертву на деньги наших прихожан, немалую часть которых составляют чеченцы, ингуши, дагестанцы. Мясо 42 баранов полностью было предназначено для благотворительной раздачи", - рассказал имам.

Он отметил, что община пятый год подряд устраивает такие благотворительные акции на Курбан-байрам, и первоначально списки нуждающихся из числа мусульман предоставили общине местные общества инвалидов, слепых, блокадников.

"Список нуждающихся постоянно обновляется. К сожалению, кто-то уходит из жизни, кого-то вновь рекомендуют прихожане или сотрудники социальных служб. При этом мы не только мусульманам целенаправленно даем мясо, но и в сами эти общества - инвалидов, слепых, блокадников - передаем помощь. Например, в этот раз мы отдали им около 60 пакетов с мясом", - сказал Маннапов.

Вместе с Маннаповым корреспондент "Кавказского узла" побывал в одной из социальных госслужб. Сотрудница службы отметила, что, "если бы не неформальная помощь мусульманской общины и диаспор, возможности для оказания помощи малоимущим многодетным семьям были бы сильно ограничены".

"Конечно есть госпрограммы, пособия, но иногда выходит так, что малоимущие, а подчас и просто малограмотные люди не могут нормально собрать нужные документы. Нам приходится их за ручку водить. А только что у меня была мама, которая плакала и говорила, что ей детей кормить нечем. А что мы можем сделать, если нет возможности оперативно решить ее проблему? Ограничить ее родительские права и передавать детей на гособеспечение? Это не лучший вариант. Вот и приходится обращаться за помощью к общественности. И лучше всего реагируют на наши просьбы представители мусульманских общин и диаспор", - отметила она.

Религиозная организация мусульман Химок передала для малоимущих 30 пакетов мяса

Большинству нуждающихся члены общины сами развозят мясо на дом. Одна из адресат помощи, 88-летняя Разия Хабибуллина сообщила, что не впервые получает помощь от общины. Она пенсионер, инвалид, живет одна.

"Большая благодарность ребятам. Да вознаградит Аллах их за добрые дела", - сказала Разия Хабибуллина.

Волонтер Рашид, который привез женщине мясо, рассказал, что он уроженец Баку, стоматолог по профессии, ему 58 лет, почти 30 из которых он живет в Химках. Он отметил, что ему не жаль времени на благие дела.

"Совершение благих дел - это необходимое условие для верующего человека. Именно такие акции, милосердное отношение к слабым, нуждающимся определяют облик религии Ислама, а не то, что ей порой приписывают недобросовестные, враждебно настроенные люди", - считает он.

За полтора часа Рашид вместе с другим волонтером общины Алексеем развез мясо шести пожилым людям, передает корреспондент "Кавказского узла".

Сегодня община местная религиозная организация мусульман Химок передала для малоимущих многодетных семей 30 пакетов мяса.

Корреспондент "Кавказского узла" побывал на бойне, где производились жертвоприношения в честь праздника Курбан-байрам. Расположена небольшая ферма в одном километре от МКАД. Заведующий фермой - уроженец чеченского селения Кенхи, аварец Хусейн Рашидханов.

"Я более 20 лет занимаюсь забоем скота в Московском регионе. По специальности я ветеринар. У нас абсолютно легальная и сертифицированная ферма. Скот, в основном бараны и овцы, содержится в закрытом помещении, открыто они нигде не пасутся. Сено им привозим из Смоленской и других областей, потому что подмосковное сено не столь экологичное. Мелкий рогатый скот завозят с пастбищ Саратовской области и Калмыкии", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, предприятие присоединилось к автоматизированной системе "Меркурий", как того требует российское законодательство.

"Сервис Меркурий предназначен для регистрации всех операций с продуктами животного происхождения, которые контролирует Госветнадзор. В сервисе с 1 июля этого года обязательно регистрировать сделки купли-продажи продукции животного происхождения. Например, молока, мяса, рыбы, консервов и других товаров. Эти товары подлежат ветеринарной сертификации и продают их с сопроводительными ветеринарными документами", - пояснил Рашидханов.

Он рассказал, что в обычное время за месяц на его бойне, как правило, проходит 50-100 голов скота. "А за три дня праздника Курбан-байрам - 400 овец", - уточнил владелец бойни, указав, что средняя цена овцы в праздник - 7500 рублей.

По его словам, "большой выгоды в бизнесе сейчас нет, так как приходится платить немало за аренду земли".

"К тому же, мне по временному соглашению предоставили землю под ферму. Хотя у нас нет ничего постоянного, чем временное, и бойня работает на этом месте уже четыре года. Здесь раньше была свалка, и для гражданского строительства территория не годится. Хотелось бы, чтобы предприятию дали возможность арендовать землю на более длительный срок, скажем, на 49 лет, тогда было бы больше ощущения надежности, можно было бы развернуть капитальное строительство объектов животноводства. А пока уверенности в том, что завтра не попросят свернуть работу, нет", - заявил Рашидханов.

Он отметил, что, тем не менее, власти лояльно относятся к его деятельности.

"Баранина становится все популярнее. В обычные месяцы у меня парным мясом не только мусульмане закупаются, приобретают баранов и представители других убеждений и разных национальностей. Хорошо, что и представители местной администрации лояльно относятся к моей деятельности. От такой лояльности властей многое в бизнесе зависит", - подчеркнул Рашидханов.