Активисты: Кондратьев избавляется от патриотических организаций Ткачева

26 августа 2018, 18:38

Команда Вениамина Кондратьева не нуждается в организациях "За веру, Кубань и Отечество!" и "Отряды Путина", видя в их акциях дискредитацию российской власти и стремясь избавиться от наследства Александра Ткачева, заявили опрошенные "Кавказским узлом" кубанские активисты.

Патриотическое краевое общественное движение "За веру, Кубань и Отечество!" было создано представителями правительства Краснодарского края и общественных организаций, таких как Кубанское казачье войско и Православный союз. Его активисты протестовали против выступлений группы Pussy Riot, способствовали изгнанию с Кубани галериста Марата Гельмана и музыкантов американской рок-группы Bloodhound Gang. Движение существует на губернаторские гранты и частные пожертвования, говорится в справочном материале "Кавказского узла".

Администрация Краснодарского края намерена взыскать с общественной организации "За веру, Кубань и Отечество!" 1,9 миллиона рублей за нарушение условий получения субсидий из регионального бюджета. Заседание краевого арбитражного суда по иску администрации назначено на 18 сентября, ответчик исковые требования не признает, говорится в электронном деле на сайте суда.

Организация получила бюджетные средства на проведение акции "Имя Кубани" и частично должна была привлечь спонсорское финансирование, однако не сделала это в полном объеме. Краевые власти потребовали от движения всю сумму полученной субсидии - 1,66 миллиона рублей - и 250 тысяч рублей в качестве штрафной санкции.

По словам главы исполкома организации Николая Денисова, у организации нет денег, которые требует краевая администрация. Причиной обращения администрации в суд стал недобор добровольных пожертвований, а сумма иска - недополученные спонсорские средства, которые не удалось собрать "из-за кризисных условий в экономике и тяжелого положения коммерческих организаций", процитировал Денисова "Коммерсант".

Движение "За веру, Кубань и Отечество!", переименованное в 2014 году в общественную организацию, было создано по инициативе бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Среди его учредителей были глава Северского района Кубани Адам Джарим, предприниматель и бывший депутат Заксобрания края Григорий Литвинов и крупный застройщик Олег Георгизов, который с 2017 года находится под следствием.

Организация прославилась провокационными акциями, которые нынешний губернатор Кубани Вениамин Кондратьев считает дискредитацией российских властей, отмечает краснодарский эколог Евгений Витишко. По его мнению, со сменой главы региона "За веру, Кубань и Отечество!" перестала быть нужной местной администрации.

"У властей отпала потребность в "Отрядах Путина" и "За веру, Кубань и Отечество!". Стратегия у Кондратьева другая, департамент внутренней политики использует более скрытые, подковерные методы работы", - сообщил Витишко корреспонденту "Кавказского узла".

Как пояснил активист, методы работы кубанских властей включают в себя давление на конкретных активистов и отказы в согласовании пикетов и митингов, но провокационные акции патриотически настроенных объединений перестали быть актуальными. При этом Витишко уверен, что иск администрации обоснован, поскольку организация не смогла отчитаться перед грантодателем.

"Раньше люди, которые давали им гранты, и отчетность за них составляли. Ребята расслабились и не смогли предоставить отчетность", - сказал Витишко.

Он отметил, что организация обязана ежегодно отчитываться перед Минюстом и учредителями о том, куда ушли те или иные деньги. "Скорее всего, этого не делалось, раньше на это закрывали глаза. Сейчас непонятно, кто в учредителях, какие цели и задачи у этой организации. Судя по их предыдущим действиям, они не выполняли предназначение, для которого создавались. По сути кубанское казачество выполняет те функции, которые должна была выполнять организация", - заключил Витишко.

Движение было создано как патриотическое, оно было призвано вовлекать граждан в общественно-политические процессы края и страны. Члены движения активно поддерживали присоединение Крыма к России, проводили акции в поддержку крымского референдума, напомнил главный редактор телепрограммы "Советская Кубань" Вячеслав Потапов.

"При предыдущей администрации движению была отведена особая роль, но при нынешней администрации оно захирело. Сейчас они вообще ничего не делают. Я думаю, что это связано с политикой Кондратьева - все переделать, снести до основания и поставить везде своих людей", - сказал Потапов корреспонденту "Кавказского узла".

Вениамин Кондратьев был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Краснодарского края 22 апреля 2015 года, а в сентябре того же года стал губернатором Кубани. Ранее работал в должности заместителя управляющего делами президента России.

Команду Вениамина Кондратьева давно раздражали такие организации как "Отряды Путина" и "За веру, Кубань и Отечество!", которые активно финансировались из регионального бюджета и процветали во время губернаторства Александра Ткачева, считает координатор штаба Навального в Краснодаре Размик Симонян.

По словам Симоняна, организация "За веру, Кубань и Отчество!" уже несколько лет фактически не работает. "Отряды Путина", объявившие 1 июня 2018 года о самороспуске, полагали, что администрация Кондратьева зачтет им в заслуги провокационные действия во отношении оппозиционеров, отметил активист.

Члены "Отрядов Путина" неоднократно нападали на краснодарский штаб оппозиционного политика Алексея Навального. Так, помещение штаба было разгромлено 3 июля 2017 года. 1 августа активистки движения заколотили вход в штаб, а 3 августа разбили его стеклянную дверь. МВД рапортовало о наказании полицейских, бездействовавших во время нападения на штаб оппозиционеров.

"Я удивляюсь, как власти их давно не закрыли, видимо, не доходили руки до них. Я думаю, что иск – это попытка дистанцироваться от этих маргинальных организаций, которые на самом деле только дискредитировали власть", - сказал Симонян корреспонденту "Кавказского узла".

Уничтожение провластных общественных организаций на Кубани не говорит о каком-либо смягчении политики властей в отношении оппозиционеров, отметил он. Сторонники Навального подали недавно уведомление о проведении митинга 9 сентября, но не рассчитывают на согласование акции.

"Давление продолжается. Я думаю, что митинг 9 сентября (против повышения пенсионного возраста. - Прим. "Кавказского узла") не согласуют, и это снова покажет отношение власти к активистам", - рассказал Симонян.

Комментариями представителей движения "За веру, Кубань и Отечество!" в связи с претензиями краевой администрации "Кавказский узел" пока не располагает. Глава исполкома организации Николай Денисов категорически отказался от комментариев для "Кавказского узла".