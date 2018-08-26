Байкеры провели акцию против эксплуатации Амулсара

26 августа 2018, 17:24

Около 20 байкеров в Армении сегодня организовали мотопробег из Еревана в Амулсар. Они направились к активистам, перекрывшим дороги на Амулсарское месторождение.

Как писал "Кавказский узел", спор вокруг Амулсарского месторождения в конце июня привел к блокировке дорог. 24 июля Следком Армении заявил, что Минприроды преднамеренно утаило от населения сведения о загрязнении окружающей среды при эксплуатации Амулсарского рудника. Местные жители заявили, что добыча золота на месторождении приведет к экологической катастрофе. 30 июля на этой территории произошел пожар. Компания Lydian Armenia обвинила противников строительства рудника в блокировке проезда машин на место пожара, местные жители, в свою очередь, не исключили, что причиной пожара стал поджог.

Амулсарский проект золотого месторождения был вынесен на общественные слушания в апреле 2014 года. Жители армянского села Гндеваз и экологи выступили против реализации проекта. Инициатор разработок, компания Lydian International, заявила, что добыча золота окажет минимальное воздействие на экологию.

Акцию против эксплуатации месторождения организовала инициативная группа "Армянский экологический фронт". Байкеры собрались на площади Республики в Ереване и оттуда направились к месторождению, в том числе, в расположенные в непосредственной близости село Гндеваз и город Джермук.

Активисты утверждают, что эксплуатация Амулсарского месторождения нанесет огромный ущерб окружающей среде. В частности, подземные и надземные воды от этого будут загрязнены, а значимая часть водных запасов всей Армении находятся именно на этой территории, сказали они.

Это не только проблема местных жителей, этот вопрос касается каждого гражданина страны

По словам одного из участников мотопробега Самвела Ованнисяна, акция организована "во имя спасения Амулсара", и "таким образом байкеры выразили солидарность с активистами, борющимися против эксплуатации месторождения". Участники акции планируют сделать остановки в четырех пунктах, где находятся активисты, перекрывшие дороги к месторождению.

"Таким образом мы пытаемся еще раз поднять вопрос Амулсара, дать понять властям, какое значение он имеет для Армении. Это не только проблема местных жителей, этот вопрос касается каждого гражданина страны", - сказал Ованнисян корреспонденту "Кавказского узла".

Сюда со всех концов мира приезжают лечиться от разных болезней, а эксплуатацией месторождения мы испортим все это

Участница акции Теймине Енокян в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" отметила, что одним из важных вопросов является судьба курортного города Джермук и судьба минеральных вод Джермука.

"Это не просто красивая территория, сюда со всех концов мира приезжают лечиться от разных болезней, а эксплуатацией месторождения мы испортим все это", - отметила Енокян.

Активистка Ани Хачатрян заявила, что "день и ночь противники месторождения дежурят на всех четырех пунктах дислокации, не подпуская работников Lidian Armenia к горе". "В принципе, можно уже зафиксировать нашу победу: с разных участков месторождения уже выводят технику", - сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Другой участник акции, который не назвал своего имени, отметил, что Lidian Armenia "умудрилась представить свой проект без надлежавшей экспертизы вод". "Это воды не просто туристического, а курортного города, куда приезжают лечиться люди. Мы не хотим, чтобы из-за бизнеса одного человека пострадала вся Армения", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".