Грузинский чиновник задержан за покупку наркотиков

26 августа 2018, 14:24

Сотрудник Минэкономики Грузии задержан в Тбилиси по подозрению в приобретении наркотика, вместе с ним задержаны еще два человека, сообщило МВД.

Согласно информации правоохранителей, задержаны 35-летний сотрудник министерства экономики и устойчивого развития и еще два человека 37 и 38 лет.

Двоим старшим задержанным грозит от 8 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение по обвинению в незаконном обороте наркотиков в особо крупном объеме. Сотрудник Минэкономики подозревается в незаконном обороте наркотиков в крупном объеме, ему грозит от 5 до 8 лет заключения, приводит сообщение МВД Грузии "Первый канал".

Чиновник Минэкономики был задержан около Тбилисского цирка в момент покупки наркотического средства. При личном обыске у него нашли таблетку, содержащую наркотическое вещество, сообщили сегодня "Новости-Грузия".

По данным издания, задержанный работал под руководством бывшего министра экономики Грузии Дмитрия Кумсишвили и сначала занимал должность главы юридического департамента Минфина, а затем аналогичный пост в Минэкономики.

Комментариями задержанного или его адвоката относительно версии правоохранителей "Кавказский узел" пока не располагает.