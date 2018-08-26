«Дашнакцутюн» выдвинула кандидата на выборы в Совет старейшин Еревана

26 августа 2018, 11:04

Предвыборный список Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана возглавит директор ГНКО "Армянский лес" Микаел Манукян.

Как сообщал "Кавказский узел", внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана, который был распущен после того, как не состоялись выборы мэра, были назначены на 23 сентября. Партии должны подать заявки на участие в выборах до 29 августа, они будут рассмотрены до 3 сентября, информировал Центризбирком.

Партия, которую Микаел Манукян представит на выборах в Совет старейшин, будет участвовать в избирательной кампании под лозунгом "Вместе – во имя Еревана", передает 25 августа со ссылкой на заявление АРФ "Дашнакцутюн" news.am.

Микаел Манукян является депутатом Национального собрания Армении с 2007 года, свою работу в партии "Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн»" он начал с 2002 года в должности ответственного по партийно-организационной работе, говорится в его биографии, опубликованной peoplelife.ru.

Кроме него, об участии в выборах в Совет старейшин Еревана уже заявили актер и продюсер Айк Марутян, который будет представлять партию "Гражданский договор", лидер партии "Еркир цирани" Заруи Постанджян, кандидатом от партии "Армянское общенациональное движение" выдвинут Арарат Зурабян, от партии "Процветающая Армения" - Наира Зограбян, от партий "Просвещенная Армения" и "Республика" - министр юстиции Армении Артак Зейналян, от партии "Демократический путь" - Мануэль Гаспарян, от партии "Наследие" — Раффи Ованнисян, также об участии в избирательной кампании заявила архитектор Анаит Тарханян, пишет "Спутник-Армения".