26 августа 2018, 08:05

Спасатели продлили предупреждение о риске пожаров в Дагестане

Чрезвычайная пожароопасность будет наблюдаться на территории Дагестана до 28 августа, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", ранее спасатели предупредили об опасности пожаров в Дагестане до 25 августа.

Высокий риск возникновения пожаров прогнозируется в низменных районах республики сегодня, а также 27 и 28 августа, сообщило Главное управление МЧС по Дагестану на своем сайте.

Спасатели попросили население соблюдать осторожность при обращении с огнем, не разжигать костры и воздержаться от посещения пожароопасных участков в эти дни.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Махачкале температура воздуха +26 градусов, переменная облачность, ветер скоростью 8 метров в секунду. 27 августа температура воздуха также до +26, ветер усилится до 9 метров в секунду, будет ясно. 28 августа столбик термометра поднимется до +27, прогнозируется переменная облачность, скорость ветра повысится до 14 метров в секунду.

Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Астраханской области", "МЧС предупредило о риске возникновения пожаров в Калмыкии", "Спасатели предупредили об угрозе пожаров в Кабардино-Балкарии".

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