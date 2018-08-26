Массовую эвакуацию раненых отработали врачи на военных учениях под Волгоградом

26 августа 2018, 09:09

Более 150 специалистов медицинского подразделения соединения Южного военного округа участвовали в учениях в Волгоградской области, в ходе которых они отработали порядок эвакуации раненых с поля боя.

Учения проводились совместно с 413-м филиалом окружного военного госпиталя на полигоне "Прудбой" 25 августа.

Военные медицинские специалисты эвакуировали более 500 условно раненых военных с применением спецтехники - вертолетов Ми-8АМТШ, а также автомобильной и бронированной техники, и отработали навыки оказания медицинской помощи в полевых условиях, сообщило Минобороны России на своем сайте.

Совместные учения родов войск и спецвойск были организованы в рамках двухсторонних ротных тактических учений впервые, уточнило военное ведомство.

Отметим, что это не первые учения подразделений Южного военного округа, проходившие этим летом в Волгоградской области. "Кавказский узел" писал, что в июле более 800 десантников приняли участие в батальонных тактических учениях на полигоне "Прудбой", а затем в этом же месяце прошли недельные учения по боевой готовности, в которых приняли участие более 3000 военнослужащих.