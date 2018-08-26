Следователи не могут год установить личности убийц Мухмада Асхабова

26 августа 2018, 04:37

Правоохранительным органам год не удается выйти на след людей, которые в августе 2017 года расстреляли депутата парламента Чечни Мухмада Асхабова. У правоохранителей есть данные о том, на каком автомобиле передвигались убийцы вплоть до его регистрационных номеров, однако это не помогло следствию, отметили опрошенные "Кавказским узлом" бывшие сотрудники правоохранительных органов республики.

Как писал "Кавказский узел", в Ачхой-Мартановском районе 25 августа убит депутат парламента Чечни от КПРФ Мухмад Асхабов. Его автомобиль был обстрелян, после чего он потерял управление и несколько раз перевернулся. По данным "Новой газеты", в Чечне была популярной версия о связи убийства Асхабова с конфликтом в селе Давыденко, но жители Чечни отвергли эту версию.

В 2014 году глава Чечни уволил Мухмада Асхабова с поста министра имущественных и земельных отношений. Причиной увольнения стало то, что "министр не справился с возложенными на него задачами по решению земельных вопросов и реализации инвестиционных программ в муниципалитетах", заявил тогда "Кавказскому узлу" представитель администрации главы и правительства Чечни.

«Заказчики, организаторы и непосредственные исполнители убийства Мухмада Асхабова к настоящему времени не установлены. Расследование продолжается», - заявил 25 августа корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник следственных органов Чечни.

По его словам, правоохранительным органам также не удалось найти автомобиль киллеров.

Напомним, что первоначально сообщалось, что убийцы депутата передвигались на дорогой иномарке «Тойота Камри». Обстрел велся ими из автомата Калашникова калибра 7, 62. В день гибели Мухмада Асхабова министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров заявил, что депутат мог быть убит террористами. Позже глава республики Рамзан Кадыров высказал мнение, что убийство Асхабова не имеет политического характера. При этом Кадыров заявил, что преступление раскрыто "более чем наполовину".

Жители Чечни высказали мнение, что резонансное убийство Асхабова не будет раскрыто.

«Целый год следствие не может найти убийц представителя власти, располагая при этом данными и о марке автомобиля, что использовали киллеры, и о регистрационных номерах этой машины, и, наконец, гильзами от оружия, что было использовано. Раскрытие такого резонансного убийства должно было быть делом чести наших правоохранительных структур, тем более что власти денно и нощно внушают всем, что Чечня является самым безопасным регионом страны, а местные силовики - настоящие профессионалы своего дела. Почему следствие проявляет такую пассивность и беспомощность в данном конкретном случае, для меня лично - большая загадка», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель одной из местных НПО Беслан.

По мнению местной жительницы Фатимы, то обстоятельство, что следствие более года не может установить организаторов и исполнителей этого громкого убийства, может свидетельствовать о причастности к нему «серьезных лиц». Сам убитый депутат, по ее словам, характеризовался его знакомыми как принципиальный и честный человек.

"Это далеко не рядовое убийство, а заранее спланированная и проведенная акция. Асхабова расстреляли в безлюдном месте. Не учли только, что в его машине может быть регистратор. То, что следствие уже год топчется на одном месте, как мне кажется, говорит о том, что за этим преступлением стоит или стоят очень серьезный человек или организация. Иначе почему до сих пор не назвали хотя бы имя убийцы, не говоря уже о заказчике? Наши правоохранители в этом деле проявляют почему-то несвойственную им медлительность и апатию. Одно время говорили о том, что его смерть как-то связана с распределением земель, ведь он в свое время возглавлял соответствующее министерство, но потом все утихло", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший сотрудник правоохранительных органов республики Ибрагим отметил, что при наличии установочных данных на авто найти преступников «не представляет труда»,

«Найти владельца машины, тем более имея сведения о ее номерах, не считая марки, цвета и других данных, реально не представляет никакого труда. Достаточно пробить по базе данных. Тем более, что речь идет о достаточно дорогом автомобиле», - сказал офицер полиции в отставке корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению другого бывшего правоохранителя Ислама, убийство Асхабова является «нетипичным».

«Я это говорю в плане того, что киллеры, которых было как минимум два человека (поскольку один должен управлять машиной, а второй - стрелять), передвигались на дорогом авто. Обычно киллеры используют неброские авто, чтобы быстрее затеряться. Или просто бросить машину после совершения убийства. А тут дорогая «Тойота Камри», да еще престижного черного цвета. Все это очень нетипично. Странным выглядит и то, что их до сих пор не установили», – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями близких убитого депутата "Кавказский узел" пока не располагает.

Прокуратура выявила нарушения в ходе расследования убийства Асхабова

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, при расследовании уголовного дела по факту убийства Мухмада Асхабова были допущены нарушения закона.

В частности, были выявлены "организационные недостатки и нарушения требований уголовно-процессуального закона при проведении первоначальных следственных действий и принятии процессуальных решений, препятствовавшие установлению подлежащих доказыванию обстоятельств преступления", говорится в сообщении, опубликованном 21 декабря 2017 года на сайте Генеральной прокуратуры

По данным ведомства, руководителем Следственного управления Следственного комитета РФ по Чечне было принято решение привлечь сотрудника Следственного управления в дисциплинарной ответственности.