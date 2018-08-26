Гольдер обжаловал передачу его дела в суд Центрального района Волгограда

26 августа 2018, 00:40

Глава Ассоциации по защите прав потребителей Волгограда Юрий Гольдер, обвиняемый в коммерческом подкупе, направил в областной суд жалобу, в которой заявил о несогласии с передачей его дела в Центральный райсуд.

Как сообщал "Кавказский узел", руководитель общественной организации "Ассоциация по защите прав потребителей Волгограда" и член городского Правозащитного совета Юрий Гольдер был задержан в ночь с 26 на 27 июля 2017 года. С тех пор он находится под стражей по обвинению в коммерческом подкупе. Волгоградский областной суд продлил срок его ареста до 25 августа.

В мае 2017 года члены ассоциации нашли более 25 нарушений при оказании гостиничных услуг в одном из волгоградских отелей. За прекращение проверки и отзыв писем, направленных в контролирующие организации, они запросили полтора миллиона рублей, снизив затем эту сумму до миллиона, утверждает следствие. Речь идет о получении спонсорской помощи, которую организации и частные лица перечисляли на расчетный счет ассоциации, заявила защита Гольдера. Коллеги Гольдера предположили, что уголовное преследование связано с его правозащитной деятельностью.

Уголовное дело в отношении Гольдера прокуратура Ворошиловского района Волгограда направила в суд 30 июля. Он обвиняется в совершении 16 эпизодов коммерческого подкупа, сопряженного с вымогательством (ч.7 ст. 204 УК РФ), сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, Гольдер с 2012 по 2017 годы требовал от волгоградских предпринимателей передачи денег за непроведение проверок в сфере защиты прав потребителей.

"В июне 2017 года председатель общественной организации, располагая сведениями о нарушениях в одной из гостиниц, предложил управляющему за 1 млн рублей не сообщать об этом в контролирующие органы. В ходе беседы с представителем предпринимателя обвиняемый предложил сначала передать ему 50 тысяч рублей, а оставшуюся сумму (950 тысяч рублей) перечислить после подписания документов об устранении нарушений без фактической проверки со стороны "Ассоциации по защите прав потребителей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства 30 июля.

По данным ведомства, в ходе расследования было установлено еще 15 аналогичных эпизодов, размер перечисляемых коммерсантами денег варьировался от трех до 420 тысяч рублей.

"При этом для создания видимости законности перечисления финансовых средств, обвиняемый с предпринимателями заключал фиктивные договоры на юридическое обслуживание или соглашения о сотрудничестве", - проинформировали в прокуратуре.

По словам адвоката Сергея Куницкого, 25 августа он посетил Гольдера в СИЗО. "Его интересуют перспективы по его делу. После вынесения постановления о направлении его дела в суд Центрального района он в установленные законом сроки оспорил его. Гольдер сомневается, что правильно применена норма закона, согласно которой дело направляется в суд того района, где были совершены наиболее тяжкие эпизоды, либо по большинству эпизодов. Согласно этой норме, дело должно было быть направлено для рассмотрения в Ворошиловский райсуд", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, "пока неизвестно, передано ли дело Гольдера в Центральный райсуд или нет". "Материалы дела могут еще находиться в суде Ворошиловского района в связи с подачей Гольдером жалобы. Сведения о поступлении дела в суд Центрального района на сайте суда Центрального района отсутствуют", - отметил он.

Арест Гольдера продлен до 30 сентября

Сергей Куницкий сообщил, что 10 августа в связи с передачей дела Ворошиловский райсуд продлил арест Гольдера до 30 сентября.

Он также отметил, что 17 июля направил жалобу в Ворошиловский райсуд на отказ Гольдера от адвоката. Куницкий просит в ней признать незаконным постановление следователя об удовлетворении ходатайства об отказе от адвоката и обязать его устранить нарушение. В частности то, что Гольдер отказался от услуг адвоката в связи с возникновением у защитника противоречащих ему интересов. "10 августа суд прекратил производство по жалобе только лишь на основании того, что уголовное дело поступило в суд", - сказал Куницкий.

Куницкий отметил, что также обжаловал постановление суда, ограничившее сроки ознакомления с материалами уголовного дела. По его словам, апелляционная жалоба по этому поводу будет рассмотрена областным судом 27 августа в 11.30 мск.

Напомним, 20 июня Юрий Гольдер отказался от услуг адвоката Сергея Куницкого. По мнению Куницкого, Гольдер был вынужден сделать это, поскольку следователь настаивал на подписании протокола об окончании следственных действий. Гольдер на тот момент 11 месяцев находился в СИЗО, и следствие торопилось закончить этап предварительного расследования, чтобы направить дело в суд, так как обвиняемый не может находиться под стражей более 12 месяцев, предположил тогда Куницкий.