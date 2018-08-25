Капитан заявил о нападении пиратов на танкер с моряками из Грузии

25 августа 2018, 14:01

Греческий танкер с 17 гражданами Грузии, на две недели пропавший с радаров у берегов Африки, обнаружен и возвращен в порт, сообщил МИД Грузии. Капитан судна заявил, что танкер угоняли пираты.

Судно под флагом Панамы пропало с радаров 14 августа, когда танкер следовал через Гвинейский залив из порта Овендо в Габоне в порт Либревиль. Всего на борту находились 19 человек - 17 граждан Грузии и два россиянина.

23 августа сотрудники регионального центра морской безопасности Центральной Африки обнаружили 121-метровый танкер с семью тысячами тонн топлива на борту близ порта Пуэнт-Нуар в Конго, сообщило в тот же день агентство Africanews.

24 августа судно Pantelena вернулось в порт Ломе Республики Того, сообщил МИД Грузии. "Состоялся контакт грузинской стороны с экипажем судна, который обеспечен самым необходимым (питьевая вода, продукты питания и др.), жизни и здоровью его членов опасность не угрожает. По информации капитана судна, в территориальных водах Габона на экипаж было совершено вооруженное нападение, в результате чего судно было угнано в открытое море", - приводит сегодня сообщение ведомства "ИнтерпрессНьюс".

Посольство России в Габоне также сообщило о возвращении танкера в порт и о том, что экипаж не пострадал. Однако никаких версий относительно причин исчезновения судна там не озвучили. "Причины исчезновения судна на минувшей неделе до сих пор остаются невыясненными", - процитировал 24 августа слова представителя посольства ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2016 года следователи в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту нападения пиратов на танкер Leon Dias в нейтральных водах Атлантического океана.