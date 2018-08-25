Чрезвычайная пожароопасность объявлена на Кубани

25 августа 2018, 08:08

Спасатели предупредили о высоком риске пожаров на территории Краснодарского края до 27 августа.

По данным МЧС, чрезвычайная пожароопасность будет наблюдаться в большинстве районов Кубани сегодня, а также 26 и 27 августа.

В эти дни жителям и гостям края следует соблюдать осторожность при обращении с огнем - разводить костры только на открытых площадках, не пользоваться огнем вблизи сухих деревьев и травы, а также избегать долгого пребывания на солнце, сообщило главное управление МЧС России по Краснодарскому краю на своем сайте.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 25 августа днем в Белореченске +32 градуса, переменная облачность, скорость ветра составит 6 метров в секунду. Днем 26 августа воздух прогреется до +33 градусов, переменная облачность сохранится, скорость ветра составит до 7 метров в секунду. Днем 27 августа температура воздуха также составит +33 градуса, будет ясно, скорость ветра будет достигать 7 метров в секунду.

Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.