Власти ответили на обвинения владельца ресторана в Элисте

26 августа 2018, 03:38

Собственник ресторана Royal Park самовольно занял земельный участок и незаконно его использует в качестве летней площадки с бассейном, заявили представители министерства по земельным и имущественным отношениям Калмыкии и мэрии Элисты. Арендатор заведения Алдар Лиджиков настаивает, что министерство неправомерно передало участок в собственность городской администрации.

Как сообщал «Кавказский узел», 30 июля сотрудники администрации Элисты огородили бассейн ресторанного комплекса Royal Park, принадлежащего бизнесмену Олегу Хейчиеву. Арендатор ресторана Алдар Лиджиков назвал действия администрации "рейдерским захватом". 3 августа Элистинский горсуд рассмотрел ходатайство Хейчиева об обеспечительных мерах и запретил администрации города препятствовать владельцу ресторана в пользовании бассейном. 17 августа плавательный бассейн ресторана Royal Park возобновил свою работу.

"Кавказский узел" направил запросы на предоставление информации в Министерство по земельным и имущественным отношениям Калмыкии и администрацию Элисты 8 августа, на запросы в ведомстве и мэрии ответили 21 августа.

Собственник ресторана огородил и использует в коммерческой деятельности территорию, на которой находится бассейн, говорится в ответе, подписанном заместителем министра по земельным и имущественным отношениям Элиной Шоводаевой.

«Указанные действия подпадают под признаки правонарушения ст.7.1 КоАП РФ – самовольное занятие земельного участка», - отмечает Шоводаева.

Ст.7.1 КоАП РФ - Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Информация «о самовольном занятии прилегающей территории», сказано в ответе митистерства, имеется в управлении Росреестра по Калмыкии.

Шоводаева опровергла утверждение арендатора ресторана Алдара Лиджикова о том, что «в течение двух лет Минзем отказывался передать участок в аренду Хейчиеву». Как сообщили в министерстве, Хейчиев обращался лишь однажды – 5 мая 2017 года.

Кроме того, замминистра возразила на заявление Лиджикова о первоочередном праве на земельный участок Хейчиева, поскольку он является владельцем строений, расположенных на этом участке.

«Правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества, подтверждающие преимущественное право на земельный участок к заявлению (от 05.05.2017 – прим. "Кавказский узел") не прилагались», - говорится вответе.

Мэрия: у владельца ресторана нет права собственности на бассейн

Заместитель главы администрации Элисты Георгий Рубеко в ответе на запрос «Кавказского узла» расценил заявления владельца и арендатора Royal Park как попытку «давления администрации ресторана на городские власти через СМИ посредством искажения информации».

В мэрии напомнили, что распоряжением Минзема 12 апреля 2018 года участок был передан в постоянное (бессрочное) пользование городскому комитету по делам молодежи и спорта, после чего «муниципальным образованием город Элиста зарегистрировано право собственности на указанный земельный участок».

По мнению замглавы администрации Элисты, представители Royal Park в своих комментариях «Кавказскому узлу» «намеренно не указывают», что у владельца ресторана отсутствует право собственности как на земельный участок, так и на расположенный на нем бассейн.

«Земельный участок с видом разрешенного использования «Спорт» не может использоваться для ведения деятельности в сфере ресторанного бизнеса», - указывает Георгий Рубеко.

В администрации Элисты полагают, что комитету по делам молодежи и спорта «не требуется разрешение суда для пользования собственным имуществом».

«Необходимо также отметить, что по данной ситуации собственник ресторана обращался в правоохранительные органы. Между тем администрация города Элисты при проведении соответствующей проверки доказала свою правоту», - говорится в ответе.

Арендатор: будем доказывать свою правоту в суде

Арендатор ресторана Алдар Лиджиков назвал необоснованными доводы представителей министерства и мэрии.

«Хейчиев в 2008 году приобрел домовладение – то есть жилой дом и примыкающий к нему земельный участок, на котором еще в 2002 году был построен бассейн. Мы получили выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Согласно этой выписке, бассейн, как и жилой дом, входит в состав объектов недвижимости, принадлежащих Хейчиеву на праве собственности», - сказал Лиджиков корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что о нарушении прав Хейчиева свидетельствует «сам факт, что на спорном земельном участке расположены принадлежащие ему бассейн и здание насосной».

«Согласно ч.1 ст.39.20 Земельного кодекса, исключительное право на приобретение земельных участков в собственность или в аренду имеют собственники зданий, сооружений, расположенных на этих участках. Однако высокопоставленных сотрудников Минзема не смутил тот факт, что на территории, переданной их распоряжением городскому комитету по делам молодежи и спорта, расположены бассейн и здание насосной, которые мэрии никогда не принадлежали», - заявил Алдар Лиджиков.

По его словам, Элистинский горсуд дал «предварительную оценку» ситуации, запретив администрации препятствовать Хейчиеву в пользовании бассейном.

«Будем судиться дальше, доказывать свою правоту», - сказал арендатор.

Отметим, что Алдар Лиджиков ранее признавался, что собирается выкупить Royal Park после того, «как будут улажены все вопросы по участку с бассейном». Нынешний владелец ресторана Олег Хейчиев и его юрист от комментариев «Кавказскому узлу» воздержались.