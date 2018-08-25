Тырныаузский горно-обогатительный комбинат. Скриншот с видео в Youtube пользователя Эльдар Шилибеев https://www.youtube.com/watch?v=uw0TaGWVAdA

25 августа 2018, 17:15

Запасы полезных руд в Кабардино-Балкарии оправдали ожидания специалистов

В руде на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарии обнаружено высокое содержание полезных компонентов.

Как писал "Кавказский узел", в апреле право на разработку вольфрамо-молибденового месторождения в Тырныаузе получило ООО "Эльбрусский горнорудный комбинат", учредителями которого выступают дочерние компании "Ростеха" ООО "РТ-глобальные ресурсы" и ООО "РТ-развитие бизнеса". 

Введенный в строй в 1940 году Тырныаузский горно-обогатительный комбинат прекратил свою деятельность в начале 2000-х годов. В декабре 2011 года в рамках проекта по возрождению комбината была создана "Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания". По оценкам на 2016 год балансовые запасы месторождения составили около 210 тысяч тонн триоксида вольфрама. 

Пробы руды на Тырныаузском месторождении "были взяты с разных высот и оценены в независимых лабораториях", заявил заместитель министра промышленности и торговли Кабардино-Балкарии Эльдар Кяров.

"Пробы показали, что полностью соответствуют предполагаемому ранее содержанию полезных руд", - добавил Кяров, слова которого 24 августа привел ТАСС.

Он также уточнил, что результаты исследований лягут в основу "технологических регламентов при создании проекта возобновления Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината".

Напомним, в мае 2017 года предварительная стоимость проекта по разработке Тырныаузского месторождения составила примерно в 20 млрд рублей.

Примечание:

""Ростех" подтвердил участие в проекте по разработке Тырныаузского месторождения", "Власти рапортовали о создании горнорудной компании в Тырныаузе", "Конкурс на право пользования недрами Тырныаузского месторождения запланирован на III квартал 2016 года". 

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