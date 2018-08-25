Ростовчане выступили против строительства завода по переработке мусора

25 августа 2018, 00:09

Более 2400 человек подписали петицию с требованием закрыть свалку на западе Ростова-на-Дону и запретить строительство там мусороперерабатывающего завода. Компания, которая занимается проектом завода, заявила, что он только улучшит экологическую ситуацию в городе.

10 августа в интернете появилась электронная петиция "За запрет строительства мусороперерабатывающего завода рядом с микрорайоном Левенцовка и за закрытие свалки!".

"Жители ЗЖМ (Западного жилого массива. - Прим. "Кавказского узла") города Ростова-на-Дону уже несколько лет страдают от невыносимого запаха, доносящегося с городской свалки. С 2015 по 2018 год проблема катастрофически усугубилась - особенно сильно запах ощущается по ночам, когда стихает ветер. Причина в том, что городская свалка, нормативный срок работы которой истек в конце 2014 года, была оставлена на прежнем месте и существенно увеличилась в размере. Основной террикон вырос в разы, настолько, что виден на несколько километров издалека. Но это не самое страшное. В июле 2018 года, жители ЗЖМ города Ростова-на-Дону узнали, что на 24 августа 2018 назначены торги на участок, расположенный на территории Советского района, в западной части свалки, под строительство самого большого на юге России мусороперерабатывающего завода!", - говорится в петиции, размещенной на сайте "Активный ростовчанин".

Несмотря на то, что в окрестностях Ростова-на-Дону есть подходящие места, поблизости от которых нет жилых домов, завод планируют построить в 690 метрах от жилого массива, отметила автор петиции Марина Антонова.

По состоянию на 23:00 мск 24 августа петицию подписали 484 человека, она получила статус "требует рассмотрения". Та же петиция 13 августа была опубликована и на сайте Сhange.org. К 23:00 мск 24 августа она собрала 2459 подписей.

Местные жители встревожены за свое будущее

Супруги Екатерина и Дмитрий Карачинец рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что живут на Левенцовке с августа 2016 года. "В прошлом году, летом, мы впервые ощутили запах со свалки, но, если честно, не придали этому особого значения. В этом году в апреле мы решили приобрести здесь квартиру побольше, и где-то спустя месяц после приобретения квартиры я начала ощущать неприятные запахи постоянно", - пожаловалась Екатерина Карачинец.

По ее словам, о планах строительства мусороперерабатывающего завода супруги узнали недавно. "Сказать, что мы шокированы – ничего не сказать. У нас квартира в ипотеке на 30 лет, что делать в этой ситуации – непонятно. Район нам нравится, но сложившаяся экологическая обстановка пугает. Мы против строительства завода, потому что не уверены, что в ходе его строительства и эксплуатации будут соблюдены все нормы", - отметила Екатерина Карачинец.

Женщина добавила, что обращалась в Роспотребнадзор и Росприроднадзор, писала президенту, но пока не получила ответов.

Семья Евгении Нежижимовой также приобрела квартиру в этом районе в ипотеку. "В 2013 году мы с мужем и нашим маленьким сыном приобрели квартиру на Левенцовке в ипотеку на 20 лет. Мы были очень счастливы, нам безумно нравился этот район, который рос и развивался на наших глазах. Мой муж делал ремонт полтора года, в 2015 году мы наконец-то въехали в квартиру. В 2018 году у нас родилась дочь Виталина. Мы надеялись на то, что здесь мы обретем счастье, но узнали ужасную новость о том, что строится завод. Когда мы покупали здесь квартиру, мы даже не подозревали о существовании здесь свалки, поначалу я даже не понимала, откуда появляются эти ужасные запахи. Сейчас нам очень страшно, мы переживаем за будущее, беспокоимся за здоровье наших детей. Я думаю, в нашей стране много места, где можно разместить и свалки, и мусорные заводы, которые нужны, но разве они могут находиться так близко к тому месту, где живет много людей с детьми? Я считаю, этого нельзя допустить", - сказала ротовчанка корреспонденту "Кавказского узла".

"Чистый город" назвал будущий завод безопасным

Один из активистов, Антон Дадиани, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что о строительстве завода местные жители узнали только в конце июля. "Активистами были написаны обращения президенту, в прокуратуру, под которыми собрано около 3000 подписей. Ответы должны дать в течение месяца", - сообщил он.

По словам Дадиани, еще 16 августа по инициативе группы компаний "Чистый город", которая планирует строить завод, прошла встреча с местными жителями. Активисты рассказали об уже имеющихся экологических проблемах района, серьезной обеспокоенности тысяч его жителей. Было предложено сделать встречи регулярными, рассказал активист.

В компании "Чистый город" считают, что большой общественный резонанс связан с дезинформацией относительно проекта. "В своих интересах некоторые общественники и политики, пытаясь заработать себе дополнительные баллы в начавшейся избирательной кампании, дезинформируют население о назначении объекта и экологической составляющей", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель компании.

Главное направление проекта завода - переработка отходов, подчеркнул он. "Объект включает автоматизированный сортировочный комплекс, площадку биокомпостирования и комплекс по переработке отходов. Строительство мусоросжигательного завода, которое вызывает в последнее время жаркие необоснованные дискуссии, не предусматривается проектом", - сообщили в компании корреспонденту "Кавказского узла".

Будет построен новый автоматизированный сортировочный комплекс, который не только безопасен сам по себе, но и позволит уменьшить объем мусора, тем самым снижая нагрузку на окружающую среду и улучшая экологическую ситуацию в регионе. Вместо более чем 90% отходов горожан на захоронение будет отправляться менее 30%, отметили в компании "Чистый город".

"Органические отходы будут подвергаться компостированию. Применение современных технологий позволит предотвратить выброс метана и сероводорода в атмосферный воздух. Полученный компост может использоваться на промышленных объектах, для укрепления обочин и откосов автодорог, для выращивания технических культур. Отсортированные пластик, картон, стекло, металл будут направляться на вторичную переработку. В частности, пластиковые отходы будут превращены во флексы – специальные гранулы, из которых можно производить новый продукт. Это не химическое производство, а безопасная переработка на современном оборудовании", - утверждают в компании.

По словам представителя "Чистого города", руководство компании на встрече с местными жителями предложило организовать общественный контроль за проектом строительства мусороперерабатывающего комплекса.

Эколог не увидел нарушений в размере санитарной зоны

Активист Антон Дадиани обвинил местных чиновников в нарушениях. "Во-первых, должны были быть публичные слушания, а их не было. Во-вторых, этот завод должен стоять в санитарной зоне один километр - сейчас по проекту он будет стоять в 689 метрах от жилого дома. Также мы спрашивали о мусоросжигательных технологиях. Говорят, что пока не будет, но возможно, их введут потом, и так далее. Большое количество вопросов, на которые нам пока только обещают ответить", - посетовал Дадиани.

Расстояние до жилых домов, предусмотренное проектом, соответствует нормативам, но только при условии соблюдения других норм, отметил корреспонденту "Кавказского узла" ростовский эколог Александр Водяник.

"По закону, в России существует пять классов опасности предприятий. В соответствии с ними для тех или иных объектов определены санитарно-защитные зоны - от 50 метров до километра. Самый безопасный класс - пятый. Если предприятие сортирует и сжигает до 40 тысяч тонн бытовых отходов в год, оно может находиться в пятистах метрах от жилой зоны, если более 40 тысяч тонн - то в километре. Нарушений СанПиН, при условии грамотной разработки проекта санитарно-защитной зоны и ее сокращения (с 1000 до 300 метров до ближайшей жилой застройки при условии выполнения условий непревышения предельно допустимых концентраций и уровней негативного воздействия), нет. Но "при условии" - вот это и является предметом обсуждения", - сказал Водяник.

В администрации Ростова-на-Дону корреспонденту "Кавказского узла" не смогли дать оперативный комментарий по вопросу о строительстве мусороперерабатывающего завода и петиции на сайте "Активный ростовчанин". В ростовском управлении Роспотребнадзора корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что информацией о жалобах жителей на строительство этого не располагают.