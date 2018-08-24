24 августа 2018, 20:48

Землетрясение произошло на юге Грузии

Подземный толчок магнитудой 2,5 зафиксирован сегодня утром в регионе Самцхе-Джавахети.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в восьми километрах от города Ахалкалаки в 05:40 по местному времени (04:40 мск).

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 километров в точке с координатами 41.40 градуса северной широты и 43.58 градуса восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", указанная точка расположена в Ахалкалакском муниципалитете Грузии, ближайшие к ней населенные пункты – села Торма и Уджмана (расположены примерно на расстоянии 3,5 километров).

Сведений о жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, не поступало.

Это уже второе землетрясение за сутки на Кавказе. Ранее "Кавказский узел" писал, что сегодня в 03.50 мск подземный толчок магнитудой 3,1 был зарегистрирован в Дахадаевском районе Дагестана.

Примечание:

"Землетрясение произошло у побережья Краснодарского края", "Землетрясение произошло в западной Грузии", "Землетрясение произошло на юге Чечни".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

24 августа 2018, 22:10

24 августа 2018, 21:07

  • Грузинские политологи увидели в визите Меркель сигнал Москве

    Германия поддерживает территориальную целостность и евроинтеграцию Грузии, однако говорить о членстве страны в НАТО пока слишком рано, заявила в ходе визита в Грузию канцлер Германии Ангелы Меркель. Грузинские эксперты по международным отношениям оценили визит Меркель как знак поддержки территориальной целостности Грузии.

24 августа 2018, 21:07

  • Декан волгоградского вуза оставлена под арестом

    Волгоградский областной суд оставил сегодня под стражей обвиняемую в коммерческом подкупе декана юрфака Волгоградского института бизнеса Наталью Долгову, сообщил пресс-секретарь суда Александр Тюменцев.

24 августа 2018, 21:01

24 августа 2018, 20:48

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости