Землетрясение произошло на юге Грузии

24 августа 2018, 20:48

Подземный толчок магнитудой 2,5 зафиксирован сегодня утром в регионе Самцхе-Джавахети.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в восьми километрах от города Ахалкалаки в 05:40 по местному времени (04:40 мск).

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 километров в точке с координатами 41.40 градуса северной широты и 43.58 градуса восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", указанная точка расположена в Ахалкалакском муниципалитете Грузии, ближайшие к ней населенные пункты – села Торма и Уджмана (расположены примерно на расстоянии 3,5 километров).

Сведений о жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, не поступало.

Это уже второе землетрясение за сутки на Кавказе. Ранее "Кавказский узел" писал, что сегодня в 03.50 мск подземный толчок магнитудой 3,1 был зарегистрирован в Дахадаевском районе Дагестана.