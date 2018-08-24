24 августа 2018, 20:48
Землетрясение произошло на юге Грузии
Подземный толчок магнитудой 2,5 зафиксирован сегодня утром в регионе Самцхе-Джавахети.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло в восьми километрах от города Ахалкалаки в 05:40 по местному времени (04:40 мск).
Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 километров в точке с координатами 41.40 градуса северной широты и 43.58 градуса восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", указанная точка расположена в Ахалкалакском муниципалитете Грузии, ближайшие к ней населенные пункты – села Торма и Уджмана (расположены примерно на расстоянии 3,5 километров).
Сведений о жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, не поступало.
Это уже второе землетрясение за сутки на Кавказе. Ранее "Кавказский узел" писал, что сегодня в 03.50 мск подземный толчок магнитудой 3,1 был зарегистрирован в Дахадаевском районе Дагестана.
"Землетрясение произошло у побережья Краснодарского края", "Землетрясение произошло в западной Грузии", "Землетрясение произошло на юге Чечни".
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