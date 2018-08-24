Табличка при входе в ВУЗ. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

24 августа 2018, 21:07

Декан волгоградского вуза оставлена под арестом

Волгоградский областной суд оставил сегодня под стражей обвиняемую в коммерческом подкупе декана юрфака Волгоградского института бизнеса Наталью Долгову, сообщил пресс-секретарь суда Александр Тюменцев.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля СК России сообщил о задержании 13 человек, подозреваемых в том, что несколько лет подряд собирали со студентов одного из вузов в Волгограде деньги за сдачу зачетов, экзаменов и отчетов. Следователи считают организатором группы декана одного из факультетов вуза. Сотрудники, попавшие под подозрение в коммерческом подкупе, были уволены из образовательного учреждения. Следователь регионального управления СКР добился ареста бывших сотрудников учебного заведения. 12 апреля  Центральный районный суд Волгограда дал согласие на заключение под стражу бывшего декана юридического факультета и старшего преподавателя центра дистанционного обучения.

Наталья Долгова обвиняется по статье УК «Коммерческий подкуп», сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь областного суда Александр Тюменцев.

"Она была деканом юридического факультета Волгоградского института бизнеса. 9 августа суд Центрального района продлил содержание под стражей до 10 сентября. Адвокат опротестовал постановление о продлении срока содержания под стражей. Адвокат настаивал на смягчении меры пресечения. Проверив материалы дела и учитывая личность обвиняемой, облсуд оставил постановление суда центрального района без изменения, а жалобу адвоката  – без удовлетворения", - сказал  Александр Тюменцев.

Примечание:

"Замглавы "Молодой гвардии" оставлен под арестом в Волгограде", "Суд в Волгограде отказал Серго Нарсия в регистрации кандидатом в депутаты", "Волгоградец погиб при побеге из следственного комитета"

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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24 августа 2018, 21:07

  • Декан волгоградского вуза оставлена под арестом

    Волгоградский областной суд оставил сегодня под стражей обвиняемую в коммерческом подкупе декана юрфака Волгоградского института бизнеса Наталью Долгову, сообщил пресс-секретарь суда Александр Тюменцев.

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