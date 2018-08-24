Состояние школы в дагестанском селе испугало родителей учеников

24 августа 2018, 20:22

Новая школа в селе Теречном так и не построена, и новый учебный год начнется в старом турлучном здании. Из-за нехватки помещений школа отказала в приеме двадцати детей, которым по возрасту можно идти в первый класс. Некоторые жители села заявляют, что не пустят своих детей на занятия в ветхую школу.

Как писал "Кавказский узел", в селе Теречное школьники и их родители несколько лет ожидают, когда в их селе будет построена новая школа взамен турлучной постройки полувековой давности. В этом году в селе началось строительство школы, но было остановлено из-за нарушений.

Сообщение об аварийном состоянии школы в селе Теречное поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 10 августа. "В школе не то что детей учить, скотину держать нельзя! Потому что школа старая, турлучная постройка, вот-вот разрушится", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

В школе не хватает помещений для первоклассников

Новая школа в Теречном так и не построена, и новый учебный год начнется в старом здании. При этом школа не может вместить всех детей, которые готовились пойти в этом году в первый класс, рассказала завуч Айна Сурхаева. По ее словам, было решено отказать в приеме детям, которым семь лет исполнится в октябре-ноябре.

«Раньше таких детей мы принимали в первый класс, но сейчас из-за перегруженности мы не имеем возможности ни увеличивать количество учеников в классах, ни, тем более, набирать еще один первый класс. Мы и так ведем занятия, сколько себя помню, в три смены. Жалко, конечно, детишек, которые, наверно, уже, подготовились к тому, что станут первоклассниками. Придется им в этом году в школу не идти», - с сожалением заявила корреспонденту «Кавказского узла» Айна Сурхаева.

1 сентября звонок прозвенит только для сорока первоклассников, которых распределили на два класса, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» депутат сельского собрания села Теречное Магомед Разаков. Он, ссылаясь на данные сельского педиатра, отметил, что двери школы окажутся закрытыми для двадцати детей, которым по возрасту уже можно идти в школу.

Жители села боятся отпускать детей в ветхую школу

В школу не пойдут еще несколько учеников этой же школы, так как их на занятия не пустят родители, сообщил житель села Теречное Магомед Ибрагимов. Он отметил, что не отправит на занятия в старую первого сентября трех своих дочерей в целях их безопасности.

«Член комиссии из МЧС, которая делала экспертизу здания школы, заявил, что он бы своих детей в такую школу не пустил бы. И родители, и депутаты сельского собрания куда и кому только не писали, чтобы в нашем селе построили школу. Вроде зимой начали строить, да вот уже полгода на стройплощадке ни строителей, ни техники. Такое впечатление, что заложили еще один долгострой, для того, чтобы мы замолчали. Девочки мои первого сентября останутся дома, потому что в старой школе учиться небезопасно: в прошлом учебном году в классе, где учится старшая дочь, с потолка свалился кусок штукатурки», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Магомед Ибрагимов.

Начальник управления народного образования Хасавюртовского района Абдулла Абдуллаев еще в 2016 году заявил, что школа в Теречном "находится в довольно сносном состоянии и учиться в ней безопасно", заметив, что опасность представлял тогда "один корпус школы", который планировалось из-за этого закрыть. Согласно имеющейся в распоряжении "Кавказского узла" копии акта экспертизы, подготовленной Республиканским центром по сейсмической безопасности, эксплуатация корпусов школы в селе Теречном "не рекомендуется в целях безопасности детей и сотрудников учреждения".

Ибрагимов также отметил, что занятия третьей смены заканчиваются поздно, зимой в это время уже темно. «В селе не то что в городе - дороги освещены плохо. От школы до дома 600 метров. Сколько было случаев, когда на детей набрасывались бродячие собаки. Встречать детей из школы не всегда получается – я инвалид. Многие родители считают так же, как и я. Мы не собираемся митинговать, устраивать акции протеста, потому что до властей достучаться не было никакой возможности. Может, с приходом нового руководства республики что-то изменится? Хотя нас так часто и бессовестно обманывали, что в то, что школу все-таки построят, верится с трудом», - добавил Магомед Ибрагимов.

В 2013 году жители села Теречное провели акции с требованием построить новую школу. Летом 2016 года жители села обратились к министру образования РФ Ольге Васильевой с просьбой выяснить, куда ушли 225 млн рублей, выделенные, согласно федеральной программе "Юг России", на строительство новой школы в населенном пункте. В то же время прокуратура потребовала закрыть аварийное здание школы, которая продолжает работать в селе. А накануне 1 сентября родители школьников Теречного были вызваны в полицию, от них потребовали не проводить протестные акции.

Библиотекарь школы Айза Сурхаева согласна с тем, что здание учебного заведения находится в плачевном состоянии, и переживает за школьные книги. При этом, по ее словам, в школе делались косметические ремонты.

«В библиотеке были такие щели в стенах, что можно было кулак просунуть. Пытались эти щели замазать, потом какой-то пеной залить – ничего не получалось. В конце концов наклеили на места этих щелей обои. Каждый раз, когда идут сильные дожди, того и гляди начнут куски штукатурки падать», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Айза Сурхаева.

По ее словам, в библиотеке сырость, от этого портятся книги. «Жаль, в школьной библиотеке за 50 лет собрано много книг, некоторые из них стали библиографической редкостью», - сказала Айза Сурхаева.

Недовольным ситуацией со строительством школы жителям села пригрозили

Глава администрации села Теречное Халил Хадисов рассказал, что всегда перед началом учебного года вместе с директором проверял готовность школы к учебному году. «Здание ветхое, поэтому вместе с электриком проверяли состояние внешней проводки во всех классах, поднимались на чердак. Я уж не помню, сколько мы писали актов проверок. Районному начальству, видно, надоело читать наши жалобы, и меня перестали пускать в школу. Ни меня, ни депутатов сельского собрания. Сторожа поставили, сказали, что из ЧОПа. Хотя, если что, не дай Аллах, что случится, отвечать придется и мне, как главе администрации», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Халил Хадисов.

Многие родители жалуются на те условия, в которых приходится заниматься их детям, отметил он. «Учителя тоже многие недовольны. Если раньше обо всех недостатках говорили на собраниях, то теперь помалкивают, потому что все, кто выступал на собраниях с критикой, потом были ущемлены материально», - рассказал Халил Хадисов.

«Разбираться с нездоровой ситуацией, которая возникла в школе, и которая, естественно, сказывается на учебном процессе, с вопросом о том, почему прекращено строительство новой школы, будет комиссия из министерства образования. Будет это в сентябре. Сказали, что в состав комиссии включили Магомеда Разакова, депутата сельского собрания», - сообщил глава администрации.

По его словам, из-за деятельности депутатов сельского собрания, из-за их активной жизненной позиции они находятся под пристальным вниманием районных властей. «Членов инициативной группы, которые добиваются, чтобы в селе было продолжено начатое полгода назад строительство школы, правоохранители предупредили, чтобы те не проводили никаких акций протеста в День знаний. В противном случае на них будут заведены уголовные дела. И это не просто угрозы», - подчеркнул Халил Хадисов.

Начальник управления образования Хасавюртовского района Абдула Абдулаев на вопрос корреспондента «Кавказского узла» о том, как решается вопрос о строительстве школы в селе Теречное, ответил, что «идет строительство, фундамент практически завершен». «Эта школа идет по программе «Социальное развитие Северного Кавказа», - добавил Абдула Абдулаев.

На замечание о том, что стройка заморожена, он заявил, что в любом случае в 2019-2020 году школа будет построена, и «нужно этому радоваться», а не искать недостатки.

Ранее начальник отдела по управлению и развитию имущественного комплекса сферы образования Минобразования республики Хаджимурат Абдуллаев заявил корреспонденту «Кавказского узла», что школа в Теречном будет построена в следующем, 2019-м, году.