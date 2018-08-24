24 августа 2018, 19:45

Житель Дагестана осужден за помощь к боевикам

Верховный суд Дагестана приговорил к восьми годам колонии жителя Хунзахского района, признав его виновным в перевозке участников вооруженного подполья и снабжении их продуктами.

Согласно приговору, мужчина присоединился к местным боевикам, после чего оказывал им различную помощь. Житель Дагестана признан виновным по статье об участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом.

Суд первой инстанции назначил ему восемь лет исправительной колонии строго режима с ограничением свободы еще на год, однако адвокат осужденного подал апелляцию. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Дагестана, рассмотрев это дело, отказалась изменять приговор, и он вступил в законную силу, сообщила сегодня прокуратура республики на своем сайте.

"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденного или его представителей относительно вердикта Верховного суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 августа был задержан житель Дагестана, в доме которого, по данным Нацгвардии, нашли оружие, боеприпасы и религиозную литературу.

Примечание:

"Батальон военной полиции вернулся в Чечню из Сирии без потерь", "Жители Дагестана заподозрены в финансировании сирийских боевиков", "В Чечне осужден гражданин Грузии за участие в войне в Сирии".

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