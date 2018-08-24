Жители Ставрополья осуждены по делу о торговле оружием

24 августа 2018, 18:24

Георгиевский горсуд сегодня вынес приговор четырем местным жителям, признав их виновными в организации поставок оружия и боеприпасов на территорию региона.

Все четверо обвинялись по части 2 статьи 222 (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов) УК РФ. Суд назначил им отбывание в исправительной колонии. Сроки заключения - от четырех до пяти с половиной лет.

В суде был представлен задокументированный силовиками факт незаконного сбыта нескольких единиц огнестрельного оружия и боеприпасов. Во время обысков в домах обвиняемых были найдены автомат Калашникова, пистолет парабеллум, пистолет системы наган, несколько гранат и запалы к ним, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы Ставропольского управления ФСБ «Интерфакс-Юг». Также силовики обнаружили у обвиняемых 950 патронов различного калибра, отмечает «Ставропольская правда».

Комментарии осужденных или их представителей относительно заявлений следствия не поступали. Также неизвестно, будет ли приговор обжалован.

Как писал "Кавказской узел", в марте Курский районный суд Ставропольского края назначил три и три с половиной года колонии двум местным жителям, признав их виновными в попытке продать партию тротила и пластида.