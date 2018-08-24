Заочная дискуссия "Новой газеты" и Кадырова вызвала реакцию Кремля

24 августа 2018, 17:31

Слова Рамзана Кадырова о запрете правозащитникам посещать Чечню относятся не ко всем из них, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Новая газета" направила мэру Москвы шутливое предложение запретить Кадырову въезд в столицу.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров 22 августа назвал врагами жителей Чечни правозащитников, которые критиковали работу силовых структур после серии нападений на полицейских в республике. В своем выступлении он поставил правозащитников в один ряд с боевиками, объявив, что запрещает им посещать Чечню. Слова Кадырова о введении "санкций" по отношению к правозащитникам, сказанные им на встрече с силовиками, перевела с чеченского языка "Новая газета".

Нападения, после которых правозащитники раскритиковали силовиков, произошли 20 августа в Шалинском районе и в Грозном. По данным чеченских правоохранителей, четверо боевиков были убиты, а пятый получил ранение при неудачной попытке самоподрыва и позднее умер в больнице. Старшему из участников нападения на силовиков в Чечне было 18 лет, остальным - от 11 до 17 лет, сообщил источник в правоохранительных органах. Это подтвердило вывод "Кавказского узла" об омоложении подполья, сделанный в материале "Кавказского узла" "Чеченское подполье растет, но молодеет".

Слова Кадырова не относятся ко всем правозащитникам без исключения, предположил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Не зная полного контекста, я не могу говорить, но я убежден, что, естественно, эти слова не могут распространяться на всех правозащитников, которые есть в нашей стране, в том числе российских", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Руководство СПЧ неоднозначно отреагировало на слова Кадырова

Слова Рамзана Кадырова о запрете правозащитникам посещать Чечню вырваны из контекста, заявил сегодня председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. "В Чечне действует Совет при главе республики по развитию гражданского общества и правам человека. И в состав этого Совета входят видные чеченские правозащитники. Поэтому говорить о том, Чечня может стать закрытой зоной для правозащитников, по меньшей мере, некорректно", - приводит его слова "Общественное телевидение России".

Однако заместитель Федотова Евгений Бобров заявил, что негативно относится к этому высказыванию Кадырова. "Считаю, что следует быть более объективными и не представлять правозащитников в виде таких монстров, которые постоянно мешают правоохранительной или судебной системам расследовать преступления. Правозащитники как раз обращают внимание на недопустимые вещи и требуют гуманного отношения к каждому человеку, в чем бы он ни подозревался", — привело сегодня слова Боброва РИА "Новости".

"Новая газета" предложила запретить Кадырову въезд в Москву

Сегодня редакция "Новой газеты" опубликовала обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, в котором попросила ввести "симметричный санкционный запрет" в отношении Кадырова и запретить ему въезд в российскую столицу. В обращении отмечается, что в своем выступлении перед силовиками глава Чечни апеллировал к публикации о нападениях 20 августа, подготовленной "Новой газетой".

"Мы самым прямым образом относим себя к категории тех, кто считает, что лучшей профилактикой терроризма в Чечне является неукоснительное соблюдение законов и прав человека. В этом смысле коллектив «Новой газеты» можно назвать правозащитниками, хотя на самом деле мы, конечно, журналисты. И единственная наша задача — описывать реальность такой, какая она есть, а не такой, как ее представляют некоторые главы некоторых регионов Российской Федерации", - говорится в обращении к мэру Москвы.

Коллектив "Новой газеты" завершил свое обращение фразой "с уважением и надеждой на крепкое чувство юмора".

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал это обращение "Новой газеты" "пустышкой", передает РБК. "Я могу сказать свое мнение, которое, думаю, не расходится с мнением главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича. Я это обращением называть не могу, я считаю, что это пустышка", — сказал он.

Каримов отметил, что есть вещи, которые серьезные издания не могут позволить себе даже в шутливой форме. При этом пресс-секретарь Кадырова пояснил, что глава Чечни имел в виду только ложных правозащитников. "Он никогда не говорил ничего предосудительного в адрес настоящих правозащитников, которые действительно занимаются правозащитной деятельностью", - цитирует издание слова Альви Каримова.

Сам Рамзан Кадыров предложил журналистам принять успокоительное. "Понятно, что некоторые журналисты выполняют заказ по дестабилизации ситуации в Чеченской республике. Но в Чечне работают верные последователи курса Первого Президента Чеченской республики Ахмата-Хаджи Кадырова, и мы 24 часа в сутки стоим на страже вашего спокойствия. А тем, кто все еще неспокоен, советую пропить курс "Ново-Пассита". Уточняю: конкретным журналистам конкретного издания", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".