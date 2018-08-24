Ребенок умер в детском лагере на Кубани

24 августа 2018, 17:24

Судмедэкспертиза назначена после смерти мальчика, ночевавшего в палатке во время отдыха в лагере в Туапсинском районе, отчиталось сегодня управление Следкома по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 12-летний мальчик приехал на отдых из Москвы. "Вечером 21 августа 2018 года мальчик вместе с другими детьми и вожатыми лег спать в спальном мешке в палатке на территории лагеря. Утром взрослые стали будить ребенка, но он не подавал признаков жизни. На место была вызвана медицинская бригада, которая по приезду констатировала смерть малолетнего. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено", - говорится в сообщении следствия.

По словам главврача лагеря, мальчик не обращался за медицинской помощью, отмечают следователи. Чтобы установить причину смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Представитель всероссийского детского центра "Орленок" Ирина Калищук подтвердила смерть ребенка. По ее словам, мальчик находился в отряде, который в сопровождении вожатых ночевал на открытом воздухе, и умер во сне, информировала сегодня "Новая Кубань".

"Орленок" находится на берегу Черного моря, в 45 километрах от города Туапсе, говорится на сайте лагеря.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 26 июня десять детей, ехавших из Екатеринбурга в кубанский оздоровительный лагерь "Жемчужина России", были госпитализированы в Анапе с пищевым отравлением. На следующий день всех детей уже выписали из больницы.