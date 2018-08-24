Жена участника атаки на Нальчик озвучила причины прекращения его голодовки

24 августа 2018, 11:29

Азамат Ахкубеков прекратил голодовку после того, как ему вернули изъятые в колонии личные вещи, сообщила супруга осужденного по делу об атаке боевиков на Нальчик.

Как писал "Кавказский узел", Азамат Ахкубеков был приговорен к 16 годам и 3 месяцам лишения свободы. 9 августа он объявил голодовку, протестуя против водворения в штрафной изолятор с запретом на молитвы, сообщила его жена. Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия) проинформировала, что Ахкубеков прекратил голодовку 14 августа, назвав его состояние удовлетворительным.

Нападение на Нальчик было совершено 13 октября 2005 года, во время боев погибли 35 силовиков, 14 мирных жителей и 92 человека из числа нападавших. Процесс по делу шел в Верховном суде Кабардино-Балкарии с 2008 года. 23 декабря 2014 года суд приговорил пятерых подсудимых к пожизненному лишению свободы. Большинство осужденных утверждают, что были втянуты в события обманным путем. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

Азамат Ахкубеков прекратил голодовку после того, как ему были возвращены изъятые у него личные вещи – коврик для намаза, ежедневник и кассационная жалоба, которую он готовил для подачи в суд, рассказала Аиша Ахкубекова корреспонденту "Кавказского узла".

"Ему разрешили позвонить мне с таксофона, и он сообщил, что прекратил голодовку", - сказала Ахкубекова.

Женщина отметила, что в последний раз виделась с мужем в декабре 2017 года, когда ездила к нему на длительное свидание. Тогда супруг сообщил ей, что практически все время содержится в одиночной камере.

По ее словам, поскольку Азамат не ест мясную пищу по религиозным причинам, он питается в основном кашами. Из-за этого он ослаб и часто засыпает в дневное время, когда, согласно режиму, спать нельзя. Сон в дневное время считается нарушением, за что муж регулярно попадает в штрафной изолятор, рассказала Аиша Ахкубекова.

Она сообщила, что за последние шесть месяцев Азамат попадал в штрафной изолятор четыре раза – по 20-25 дней каждый раз. После того, как он пробыл там в последний раз, в начале августа его вернули в камеру, и он не нашел там изъятых у него ранее личных вещей. После этого он начал голодовку, которая длилась восемь дней - до того момента, пока ему не вернули вещи, сказала Аиша Ахкубекова.

"Ему сказали, что в ШИЗО он не имеет право писать жалобы и совершать намаз. Когда он заходил в камеру 3 августа, изъятые документы и вещи лежали в камере, однако кассационную жалобу (по факту незаконного водворения в ШИЗО) и ежедневник так и не вернули. 5 августа его снова отправили в ШИЗО. Они открыто говорят ему: если ты не прекратишь молиться, не прекратишь писать жалобы – из карцера не выйдешь. Поэтому он объявил голодовку", - процитировал супругу Ахкубекова 17 августа "Кавказ. Реалии".

Она также сообщила, что 16 августа, когда Ахкубеков вышел из штрафного изолятора, на него уже были составлены новые рапорты.

Ахкубекова рассказала, что добилась, госпитализации супруга и его обследования. "В мае он почти месяц лежал в больнице при колонии. Ему прокапали белковые препараты, витамины. Врачи установили у него истощение организма, но, к счастью, у него не оказалось туберкулеза", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, содействие в том, чтобы мужа положили в больницу, оказал ей министр по профилактике терроризма и экстремизма при правительстве Кабардино-Балкарии Залим Кашироков, к которому она обратилась за помощью.

"Я предполагаю, что именно его вмешательство способствовало тому, что Азамата пролечили. Ранее мои усилия результатов не приносили", - заявила Ахкубекова.

21 августа Управление ФСИН России по Республике Саха (Якутия) сообщило, что осужденный объяснил свою голодовку "несогласием с тем, что его в качестве наказания за нарушение установленного порядка поместили в штрафной изолятор".

По данным УФСИН, руководство колонии провело беседу с осужденным, с ним также работали сотрудники медицинской и психологической служб, а за его состоянием здоровья ежедневно велся медицинский контроль.

В сентябре 2017 года ведомство заявляло, что Ахкубеков "зарекомендовал себя с отрицательной стороны", получил за год 10 дисциплинарных взысканий за "систематическое нарушение режима содержания", не имел поощрений, не реагировал на меры взыскания и не хотел трудоустраиваться или обучаться, говорится в публикации "Кавказ. Реалии" от 25 сентября 2017 года.

Отметим, что в августе 2016 года жалобы Ахкубекова и еще 16 осужденных на пытки, нарушение прав на свободу и несправедливое судебное разбирательство поступили в ЕСПЧ. Еще до приговора, в 2014 году, Азамат Ахкубеков жаловался на условия содержания в СИЗО. После помещения в карцер следственного изолятора он объявил голодовку, которая продолжалась 22 дня.

На "Кавказском узле" опубликован доклад ПЦ "Мемориал", в котором подробно рассмотрены позиция обвинения, сомнительные моменты в доказательствах вины части фигурантов дела и тяжелые условия их содержания под стражей. При рассмотрении апелляции на приговор Ахкубеков заявлял о недоказанности своей вины. Обвинение заявило, что в день нападения на Нальчик Ахкубеков "прибыл в лес за поселком Хасанья, где вооружился, и вместе с остальными членами банды ожидал указаний о дальнейших действиях по нападению на правоохранительные органы Нальчика", но потом оставил оружие оставшимся в лесу людям и вернулся домой.

Правозащитники связывают большой срок, который обвинение потребовало для Ахкубекова, с тем, что он регулярно обжаловал действия суда и прокурора, выступая при этом инициатором голодовок и других протестных акций фигурантов дела.

Новости, связанные с темой нападения на Нальчик в 2005 году, размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Дело о нападении на Нальчик".