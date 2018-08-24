Мэрия Махачкалы погасила долг по контракту после прокурорской проверки

24 августа 2018, 07:20

Администрация Махачкалы задолжала коммерческой фирме около 49 миллионов рублей и погасила долг после требования прокуратуры, сообщило ведомство.

По его данным, задолженность у мэрии образовалась по исполненному обществом с ограниченной ответственностью муниципальному контракту на уборку территории Советского района в сумме около 49 млн рублей.

"В связи с этим, прокуратурой в адрес исполняющего обязанности главы администрации города внесено представление об устранении нарушений законодательства. По результатам его рассмотрения образовавшаяся перед организацией задолженность погашена", - сообщается на сайте прокуратуры Дагестана.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае мэр Дагестанских Огней был оштрафован за долг по контракту. По данным прокуратуры, администрация города в рамках контракта задолжала фирме 200 тысяч рублей. Сумма была выплачена фирме после вмешательства прокуратуры.