24 августа 2018, 07:20
Мэрия Махачкалы погасила долг по контракту после прокурорской проверки
Администрация Махачкалы задолжала коммерческой фирме около 49 миллионов рублей и погасила долг после требования прокуратуры, сообщило ведомство.
По его данным, задолженность у мэрии образовалась по исполненному обществом с ограниченной ответственностью муниципальному контракту на уборку территории Советского района в сумме около 49 млн рублей.
"В связи с этим, прокуратурой в адрес исполняющего обязанности главы администрации города внесено представление об устранении нарушений законодательства. По результатам его рассмотрения образовавшаяся перед организацией задолженность погашена", - сообщается на сайте прокуратуры Дагестана.
"Кавказский узел" ранее писал, что в мае мэр Дагестанских Огней был оштрафован за долг по контракту. По данным прокуратуры, администрация города в рамках контракта задолжала фирме 200 тысяч рублей. Сумма была выплачена фирме после вмешательства прокуратуры.
"Прокуратура сочла цены на благоустройство Махачкалы завышенными", "Прокуратура Дагестана анонсировала проверку госзакупок региона", "Аннулирован аукцион на ремонт махачкалинских дорог".
24 августа 2018, 07:20
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Мэрия Махачкалы погасила долг по контракту после прокурорской проверки
Администрация Махачкалы задолжала коммерческой фирме около 49 миллионов рублей и погасила долг после требования прокуратуры, сообщило ведомство.
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