24 августа 2018, 07:20

Мэрия Махачкалы погасила долг по контракту после прокурорской проверки

Администрация Махачкалы задолжала коммерческой фирме около 49 миллионов рублей и погасила долг после требования прокуратуры, сообщило ведомство.

По его данным, задолженность у мэрии образовалась по исполненному обществом с ограниченной ответственностью муниципальному контракту на уборку территории Советского района в сумме около 49 млн рублей.

"В связи с этим, прокуратурой в адрес исполняющего обязанности главы администрации города внесено представление об устранении нарушений законодательства. По результатам его рассмотрения образовавшаяся перед организацией задолженность погашена", - сообщается на сайте прокуратуры Дагестана.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае мэр Дагестанских Огней был оштрафован за долг по контракту. По данным прокуратуры, администрация города в рамках контракта задолжала фирме 200 тысяч рублей. Сумма была выплачена фирме после вмешательства прокуратуры.

Примечание:

"Прокуратура сочла цены на благоустройство Махачкалы завышенными", "Прокуратура Дагестана анонсировала проверку госзакупок региона", "Аннулирован аукцион на ремонт махачкалинских дорог".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

24 августа 2018, 07:20

24 августа 2018, 06:21

  • Владельцы пастушьих домиков на перевале Аишхо требуют передать им в собственность земли предков

    Администрация Сочинского национального парка обязала владельцев летних домиков демонтировать их до 1 сентября, объяснив свое требование необходимостью выполнить предписание Росприроднадзора. Потомки пастухов, которые много лет ведут хозяйство на склоне горы Аишхо, собрали 1,5 тысячи подписей под требованием остановить снос построек и передать им в собственность земли их предков. Петицию в администрацию президента России лично доставит один из активистов, сообщили местные жители.

24 августа 2018, 06:14

24 августа 2018, 04:53

24 августа 2018, 03:57

  • Следователи предлагают перенести суд по делу группы Гагиева из Северной Осетии

    Расследование резонансного уголовного дела группировки Аслана Гагиева (Джако), выданного в этом году России из Австрии, завершено. По делу проходят 12 человек, дело самого Гагиева предполагается рассмотреть отдельно. Следствие попросило Верховный суд определить подсудность дела, поскольку в родной для многих участников группы Северной Осетии проводить процесс небезопасно, информирует "Коммерсант". 

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости