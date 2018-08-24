Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Дагестане

24 августа 2018, 06:14

Автобус и легковой автомобиль столкнулись сегодня ночью на федеральной автодороге "Кавказ" в Тарумовском районе, в результате погибли четыре человека, имеются пострадавшие.

По данным МЧС, сегодня около 03.35 мск на 917-м километре трассы "Кавказ" неподалеку от населенного пункта Кочубей произошло столкновение автобуса Neoplan и автомобиля "Лада Веста".

В результате ДТП имеются пострадавшие, которые доставлены в центральную районную больницу Тарумовского района, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте главного управления МЧС по Дагестану.

По предварительной информации полиции, в ДТП погибли четыре человека, пишет со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД ТАСС.

Попавший в аварию автобус следовал по маршруту Кочубей - Кизляр - Махачкала, уточняет "Рен ТВ".

"Кавказский узел" также информировал о другом крупном ДТП, которое произошло на трассе "Кавказ" в Дагестане. Так, вечером 21 августа в Дербентском районе столкнулись три легковых автомобиля, в результате аварии погибли четверо взрослых и трое детей, четыре человека были госпитализированы. К 22 августа одна из госпитализированных скончалась.