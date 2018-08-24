Суд отказался освободить ростовского активиста Яна Сидорова

24 августа 2018, 02:09

Ростовский областной суд оставил в силе решение о продлении ареста на два месяца Яну Сидорову, который обвиняется по делу об организации массовых беспорядков и участии в них.

Как сообщал "Кавказский узел", житель Ростова-на-Дону Ян Сидоров был арестован после акции протеста 5 ноября 2017 года. Он заявил, что уголовное дело против него сфабриковано и обратился к уполномоченному по правам человека и в областную прокуратуру. 22 августа правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что признал Сидорова политзаключенным и потребовал освободить его.

5 ноября 2017 года на площади Советов в Ростове-на-Дону были задержаны 13 протестующих. По версии следствия, организаторами акции стали местные жители Владислав Мордасов и Ян Сидоров. Они являются администраторами Telegram-чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону", в котором обсуждались планы организации массовых беспорядков, утверждает следствие. Уголовное дело было возбужденно по статье 30 и частям 1 и 2 статьи 212 УК РФ (Подготовка к организации массовых беспорядков и участию в них).

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 6 августа продлил срок ареста Яну Сидорову на два месяца, 23 августа Ростовский областной суд оставил это решение суда в силе, передает со ссылкой на родственников активиста ОВД-Инфо.

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