Волгоградец погиб при побеге из следственного комитета

24 августа 2018, 00:33

Житель Волгограда пытался сбежать из Красноармейского районного следственного отдела СКР, куда был доставлен для допроса по делу о педофилии, через окно на пятом этаже, сообщил Следком.

Волгоградец 22 августа был доставлен в отдел в рамках доследсвенной проверки.

"Мужчина... отпросился в туалет, куда его отвели, закрылся в комнате и предпринял попытку побега через окно пятого этажа", - сказала представитель областного управления Следкома Наталия Куницкая, слова которой 23 августа приводит агентство "Интерфакс-Юг".

Она уточнила, что антенный кабель, по которому попытался спуститься волгоградец, оборвался, мужчина погиб в результате падения с высоты.

Погибший был доставлен в следственный отдел для допроса по делу о педофилии, сообщили источники в правоохранительных органах региона, на которые ссылается сайт "Все для вас". По данный издания, мужчина сознательно выбросился из окна на пятом этаже.

По состоянию на 00.30 мск на сайтах СУ СКР по Волгоградской области и областной прокуратуры нет информации о гибели мужчины в Красноармейском районном следственном отделе.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что сотрудники одной из колоний Волгоградской области избили пятерых осужденных. Об этом заявили их родственники. В то же время представители ФСИН утверждают, что группа осужденных напала на сотрудников колонии, нанеся им травмы.