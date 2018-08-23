Жертвами ДТП в Волгоградской области стали пять человек

23 августа 2018, 19:45

28-летняя женщина и ее шестилетняя дочь погибли в результате ДТП в Волгоградской области. Еще трое человек, в том числе 4-летняя девочка, пострадали.

Авария произошла сегодня около 02.20 мск на 186-м километре трассы Волгоград - Саратов - Сызрань.

По данным следствия, водитель автомобиля Chevrolet Tahoe "на затяжном спуске при обгоне выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Hyundai Solaris" под управлением 28-летнего жителя Дагестана.

"От полученных травм на месте скончались 6-летняя дочка и 28-летняя жена водителя автомашины Hyundai", - говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, в результате столкновения пострадали водитель Hyundai, его 4-летняя дочка, а также 47-летняя пассажирка Chevrolet. Все они были госпитализированы. По состоянию на 19.00 мск на сайте Комитета здравоохранения Волгоградской области нет информации о состоянии пострадавших.

В то же время, по словам водителя Hyundai Solaris, его жена была беременна третьим ребенком, пишет сегодня агентство "НовостиВолгограда.ру".

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ – "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

В областном управлении МВД уточнили, что водитель автомобиля Chevrolet Tahoe был задержан, "следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу".

Как писал "Кавказский узел", 10 августа с участием члена волгоградского отделения "Молодой гвардии Единой России" Рената Булатова произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей. Булатов свою вину в аварии признал.