23 августа 2018, 09:35

Азербайджан заявил об обстрелах двух сел близ границы с Арменией

Режим прекращения огня на линии соприкосновения был нарушен 87 раз за минувшие сутки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", с 21 по 22 августа Азербайджан насчитал 83 обстрела с армянской стороны за сутки. Ранее Нагорный Карабах заявил о 170 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 12 по 18 августа.

Позиции азербайджанской армии с 22 по 23 августа были обстреляны в селах Гушчу Айрым Газахского района и Заманлы Гедабекского района, расположенных близ границы с Арменией. При этом армянские военные использовали крупнокалиберные пулеметы, сообщается сегодня на сайте Минобороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.15 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах. 

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии. Несмотря на это, противостояние так и не было остановлено, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне карабахского конфликта не останавливались ни на сутки, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война" .

Примечание:

"Азербайджан заявил о 92 обстрелах с армянской стороны", "Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 170 обстрелах за неделю", "Минобороны Нагорного Карабаха заявило об атаке азербайджанских войск".

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