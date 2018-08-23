Азербайджан заявил об обстрелах двух сел близ границы с Арменией

23 августа 2018, 09:35

Режим прекращения огня на линии соприкосновения был нарушен 87 раз за минувшие сутки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", с 21 по 22 августа Азербайджан насчитал 83 обстрела с армянской стороны за сутки. Ранее Нагорный Карабах заявил о 170 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 12 по 18 августа.

Позиции азербайджанской армии с 22 по 23 августа были обстреляны в селах Гушчу Айрым Газахского района и Заманлы Гедабекского района, расположенных близ границы с Арменией. При этом армянские военные использовали крупнокалиберные пулеметы, сообщается сегодня на сайте Минобороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.15 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии. Несмотря на это, противостояние так и не было остановлено, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне карабахского конфликта не останавливались ни на сутки, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война" .