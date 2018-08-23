Предупреждение о риске пожаров продлено в Дагестане

23 августа 2018, 08:12

Экстренное предупреждение о пожароопасности пятого класса будет действовать в Дагестане до 25 августа.

Как писал "Кавказский узел", ранее спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности на территории республики до 22 августа.

"В период с 23 по 25 августа в низменных районах Дагестана сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Гостям и жителям республики рекомендовано не разжигать костры и не посещать пока пожароопасные участки, отметили в ведомстве.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Махачкале температура воздуха +27 градусов, ветер скоростью 6 метров в секунду. Ночью температура понизится до +25, скорость ветра останется прежней. 24 августа столбик термометра опустится до +24, ветер усилится до 8 м/с. 25 августа температура повысится до +25, скорость ветра составит 10 м/с. Осадков в этот период не ожидается. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.