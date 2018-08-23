Главный налоговик Карачаево-Черкесии обвинен в злоупотреблениях более чем на два миллиарда рублей

23 августа 2018, 05:15

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесии, а также заместитель начальника отдела ведомства обвинены в злоупотреблениях должностными полномочиями, что нанесло бюджету ущерб в 2,2 миллиарда рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Управление Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе провело проверку исполнения налогового законодательства и выявило нарушения в деятельности должностных лиц Управления Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры 22 августа.

"Должностными лицами ведомства не исполнялись обязанности по оспариванию в судах сделок по отчуждению имущества предприятиями в преддверии банкротства, не обжаловались судебные решения о завершении конкурсных производств", - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, в результате бездействия налоговиков с предприятий-банкротов были списаны задолженности по налоговым платежам, из-за чего бюджету был нанесен "значительный материальный ущерб на сумму более 2,2 млрд рублей".

"В отношении руководителя управления ФНС России по КЧР и заместителя начальника отдела обеспечения процедур банкротства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - сообщает Генеральная прокуратура.

Отметим, что максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до десяти лет.

В релизе Генеральной прокуратуры не называется имя руководителя Управления ФНС. По данным сайта Федеральной налоговой службы России, управление возглавляет Хазрет Ниров.

Хазрет Ниров с 2003 по 2005 годы работал в Управлении кадровой и организационной работы правительства Карачаево-Черкесии начальником контрольно-аналитического отдела. С 2005 года - в системе налоговых органов. Руководителем Управления ФНС по Карачаево-Черкесии назначен в 2015 году, говорится в биографии Нирова на сайте налогового ведомства.

Какие-либо комментарии от обвиняемых относительно данных прокуратуры "Кавказский узел" пока не располагает.