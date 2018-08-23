Активисты исключили конкуренцию на выборах главы Ингушетии

23 августа 2018, 02:53

Ильяс Богатырев и Урусхан Евлоев, ставшие соперниками действующего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не имеют никаких шансов занять пост руководителя региона, заявил ингушский правозащитник Магомед Муцольгов. Оппонентами Евкурова умышленно выбраны малоизвестные политики, заметил сопредседатель движения "Мехк-Кхел" Сараждин Султыгов.

Как информировал "Кавказский узел", 17 августа президент России внес на рассмотрение парламента Ингушетии список кандидатов на пост руководителя региона. В числе претендентов названы действующий глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, зампред комитета Народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутата городского совета Назрани Урусхан Евлоев. Выборы главы республики намечены на единый день голосования 9 сентября.

Юнус-Бек Евкуров возглавляет Ингушетию с 30 октября 2008 года, придя на смену отправленному в отставку Мурату Зязикову. К концу пятилетнего срока полномочий, 19 августа 2013 года, президент России Владимир Путин внес кандидатуру Евкурова на рассмотрение Народного собрания Ингушетии. Тогда одним из оппонентов Евкурову также был Урусхан Евлоев . Еще одним кандидатом на пост главы республики был Магомед Татриев ("Единая Россия"). 8 сентября 2013 года 25 из 27 депутатов, принявших участие в тайном голосовании, проголосовали за Евкурова и двое - за Евлоева, говорится в биографической справке о Юнус-Беке Евкурове, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Выборы главы Ингушетии лишены реальной конкуренции, заявил руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник указал, что ни Богатырев, ни Евлоев "ничем не запомнились" жителям Ингушетии. "Нет никакой интриги. Шансов возглавить регион нет ни у Богатырева, ни у Евлоева. Совершенно очевидно, что Евкуров снова станет главой Ингушетии. Нет выборов, у народа украли это право. Депутаты ничего не определяют", - сказал Муцольгов, отметив, что сами парламентарии, переизбранные в региональный парламент уже в третий раз, "не проявляли [никаких значимых] инициатив".

Сопредседатель движения "Мехк-Кхел" Сараждин Султыгов сообщил, что впервые услышал о Богатыреве "около года назад", когда ездил в Москву.

"Он является главой регионального отделения КПРФ. В 2017 году во время выборов в парламент Ингушетии мы вместе летали в Кремль, при этом его фамилию я узнал только в Москве", - сказал Султыгов корреспонденту "Кавказского узла".

Богатырев и Евлоев не являются популярными политиками в Ингушетии, и именно поэтому выбор Путина пал на них, считает Султыгов. "Они были выбраны президентом потому что непопулярны. Нет никаких шансов, что главой республики станет не Евкуров", - сказал он.

«Уверен, что депутаты Народного собрания сделают правильный выбор на основе тщательного анализа достигнутых республикой результатов и с учетом мнения большинства населения», - заявил глава парламента Ингушетии Зялимхан Евлоев, комментируя внесенный президентом список кандидатур на пост главы республики 17 августа.

Выборы главы Ингушетии неконкурентны, согласился директор Центра исламских исследований Северного Кавказа, публицист Руслан Гереев. "Заявленные кандидаты не составят конкуренцию действующему главе республики. На Северном Кавказе очень мощно работает административный аппарат. Богатырев, Евлоев - какие из них конкуренты", - сказал Гереев корреспонденту "Кавказского узла"

Все опрошенные "Кавказским узлом" эксперты затруднились сказать, имеют ли Ильяс Богатырев и Урусхан Евлоев родственников среди представителей власти республики в настоящее время или в прошлом.

Кандидатуру Евлоева на пост главы Ингушетии выдвинуло региональное отделение «Справедливой России». В ингушском отделении партии полагают, что он имеет шансы возглавить регион.

«Уверены, что у него приличные шансы на назначение главой Ингушетии. Он работоспособный, занимал разные должности и умеет работать, знает все вопросы и проблемы республики не понаслышке», - сообщили в ингушском отделении партии корреспонденту "Кавказского узла".

Региональное отделение ЛДПР также выдвигало своего кандидата на пост главы республики, но он не вошел в число кандидатов, предложенных президентом на рассмотрение парламента. «Нашим кандидатом был первый вице-премьер правительства Ингушетии Багаудин Оздоев. Он хороший человек, грамотный, образованный. Но у него было мало шансов», - сообщил представитель ингушского отделения ЛДПР корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями представителей ингушского отделения КПРФ относительно шансов Ильяса Богатырева занять пост главы республики "Кавказский узел" пока не располагает.