23 августа 2018, 23:50

Управляющий астраханского МУПа заподозрен в многомиллионном мошенничестве

Внешний управляющий МУП «Коммунэнерго» в Астрахани подозревается в том, что для подготовки предприятия к отопительному сезону получил более 43 миллионов рублей из бюджета, однако работы выполнены не были, сообщила прокуратура.

По версии ведомства, в мае 2016 года внешний управляющий муниципального предприятия заключил договор с подрядчиком на подготовку к отопительному сезону, не поставив в известность  договорный отдел предприятия и собрание кредиторов.

Деньги, выделенные на эти цели из бюджета, он перечислил на расчетный счет подрядчика, с которым предварительно вступил в сговор, работы по договору не выполнены до сих пор, сообщила 24 августа прокуратура Астраханской области на своем сайте.

МУП «Коммунэнерго» - теплоснабжающее предприятие в Астрахани, в ведении которого по состоянию на 01.02.2016 года находятся 22 котельных, три центральных тепловых пункта. Кроме того, на на техническом обслуживании МУПа находятся семь котельных и три центральных тепловых пункта. Протяженность тепловых сетей предприятия - 93 487,5 километра, следует из данных официального сайта МУП «Коммунэнерго».

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК), уточнило ведомство.

Отметим, максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы.

Комментариев относительно версии прокуратуры на официальном сайте МУП «Коммунэнерго» пока нет.

"Кавказский узел" писал, что 22 февраля было передано в суд дело жителя Астрахани, обвиненного в мошенничестве на 28 миллионов рублей из бюджета при поставках оборудования по госпрограмме "Чистая вода".

Примечание:

"Глава "Чеченнедр" обвинен в получении восьми миллионов рублей взятки", "Оставлен в силе приговор главе центра охраны памятников в Волгограде", "Селиванов заподозрен в превышении полномочий на посту главы Минздрава Северной Осетии".

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