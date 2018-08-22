26 тысяч жителей Астраханской области остались без холодной воды после аварии

22 августа 2018, 21:52

Прорыв трубы оставил без холодного водоснабжения жителей 14 населенных пунктов Ахтубинского района и часть населения райцентра.

Авария произошла около 13:00 по местному времени (12:00 мск) на насосной станции. Холодная вода перестала поступать в западную часть Ахтубинска и населенные пункты Покровку, Пологое Займище, Капустин Яр, Успенку, Батаевку, Ново-Николаевку, Болхуны, Сокрутовку, Пироговку, Золотуху, Удачное, Нижний Баскунчак и Верхний Баскунчак.

"Население водой обеспечено, техническое водоснабжение не отключено, в домах имеются колодцы с водой. Количество населения 26249 человек, 4708 детей, социально значимых объектов – 40", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Астраханской области.

Ремонт планируется завершить до конца суток 22 августа. Организован подвоз воды, отмечает ведомство.

По состоянию на 21:50 мск на сайте областного главка МЧС нет свежей информации о ходе ремонтных работ. На сайте администрации Ахтубинского района к этому времени нет никакой информации об аварии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 июня из-за отключения пяти подстанций в Астраханской области остались без электричества почти 22 тысячи человек.