Глава сельсовета в Дагестане уволен после суда о махинациях с землей

22 августа 2018, 23:11

Суд признал виновным главу Манасаульского сельсовета в Дагестане по делу о служебном подлоге, он оштрафован и уволен с должности, сообщила прокуратура.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте стало известно о том, что в селе Манасаул Буйнакского района Дагестана на основе ложных сведений, внесенных в выписку из похозяйственной книги, передан в собственность земельный участок. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о служебном подлоге.

Выписку из похозяйственной книги с ложными сведениями о том, что у местного жителя на праве пожизненного наследуемого владения имелся земельный участок площадью 0,22 га, внес в 2016 году глава сельсовета, сообщила сегодня прокуратура Дагестана на своем сайте.