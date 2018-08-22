22 августа 2018, 23:11
Глава сельсовета в Дагестане уволен после суда о махинациях с землей
Суд признал виновным главу Манасаульского сельсовета в Дагестане по делу о служебном подлоге, он оштрафован и уволен с должности, сообщила прокуратура.
Как сообщал "Кавказский узел", в марте стало известно о том, что в селе Манасаул Буйнакского района Дагестана на основе ложных сведений, внесенных в выписку из похозяйственной книги, передан в собственность земельный участок. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о служебном подлоге.
Выписку из похозяйственной книги с ложными сведениями о том, что у местного жителя на праве пожизненного наследуемого владения имелся земельный участок площадью 0,22 га, внес в 2016 году глава сельсовета, сообщила сегодня прокуратура Дагестана на своем сайте.
Буйнакский районный суд признал его виновным в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК) и назначил ему штраф, земельный участок возвращен в муниципальную собственность, уточнило ведомство.
Отметим, что максимальное наказание по данной статье - до двух лет лишения свободы.
После вступления приговора в законную силу прокуратура потребовала досрочно прекратить его полномочия на посту главы сельского совета, депутаты Манасаульского сельсовета удовлетворили это ходатайство.
Комментариев относительно приговора суда и увольнения главы Манасаульского сельсовета на сайте администрации Буйнакского района пока нет.
"Кавказский узел" отслеживает новости об аресте чиновников и кадровых чистках в республике и публикует их на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.