22 августа 2018, 23:11

Глава сельсовета в Дагестане уволен после суда о махинациях с землей

Суд признал виновным главу Манасаульского сельсовета в Дагестане по делу о служебном подлоге, он оштрафован и уволен с должности, сообщила прокуратура.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте стало известно о том, что в селе Манасаул Буйнакского района Дагестана на основе ложных сведений, внесенных в выписку из похозяйственной книги, передан в собственность земельный участок. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о служебном подлоге. 

Выписку из похозяйственной книги с ложными сведениями о том, что у местного жителя на праве пожизненного наследуемого владения имелся земельный участок площадью 0,22 га, внес в 2016 году глава сельсовета, сообщила сегодня прокуратура Дагестана на своем сайте.

Буйнакский районный суд признал его виновным в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК) и назначил ему штраф, земельный участок возвращен в муниципальную собственность, уточнило ведомство.

Отметим, что максимальное наказание по данной статье - до двух лет лишения свободы.

После вступления приговора в законную силу прокуратура потребовала досрочно прекратить его полномочия на посту главы сельского совета, депутаты Манасаульского сельсовета удовлетворили это ходатайство.

Комментариев относительно приговора суда и увольнения главы Манасаульского сельсовета на сайте администрации Буйнакского района пока нет.

"Кавказский узел" отслеживает новости об аресте чиновников и кадровых чистках в республике и публикует их на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.

Примечание:

"Прокуратура нашла злоупотребления в администрации дагестанского села", "Глава Кизилюрта заподозрен в махинациях с землей", "Трое жителей Дагестана стали фигурантами 11 дел о махинациях с землей".

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