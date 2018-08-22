22 августа 2018, 21:32
ФАС пригрозила мэрии Махачкалы антимонопольным делом
Как писал "Кавказский узел", дагестанское управление ФАС потребовало от мэрии Махачкалы допустить частников, владеющих одним или несколькими автобусами, к конкурсам на право пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам. Это требование было выполнено. 21 августа антимонопольщики заявили, что мэрия обязана также отменить ранее заключенные контракты на перевозки пассажиров и провести аукционы по новым правилам.
Муниципальное учреждение должно до 23 ноября отменить результаты конкурсов по отбору перевозчиков для маршрутной сети Махачкалы, проведенные с нарушением антимонопольного законодательства, и расторгнуть соответствующие контракты, пояснили в ведомстве. Прежние перевозчики смогут работать только до объявления результатов новых конкурсов.
На сайте администрации Махачкалы по состоянию на 21:32 мск нет комментариев относительно вынесенного УФАС предупреждения.
Отметим, что после введения новых правил десять водителей маршрута 61А в Махачкале, забастовку которых "Кавказский узел" размещал на специальной тематической странице "Голодный" протест водителей Махачкалы", стали учредителями собственной компании-перевозчика. Их прежний работодатель заподозрен в невыплате зарплаты, сообщили в прокуратуре Дагестана.
Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"