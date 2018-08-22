ФАС пригрозила мэрии Махачкалы антимонопольным делом

22 августа 2018, 21:32

Контракты на перевозки пассажиров, заключенные властями Махачкалы с нарушением закона, должны быть расторгнуты до 23 ноября, заявило управление Федеральной антимонопольной службы.

Как писал "Кавказский узел", дагестанское управление ФАС потребовало от мэрии Махачкалы допустить частников, владеющих одним или несколькими автобусами, к конкурсам на право пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам. Это требование было выполнено. 21 августа антимонопольщики заявили, что мэрия обязана также отменить ранее заключенные контракты на перевозки пассажиров и провести аукционы по новым правилам.

Дагестанское УФАС России вынесло Управлению промышленности, транспорта и связи Махачкалы предупреждение о "прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства", сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе УФАС.

Муниципальное учреждение должно до 23 ноября отменить результаты конкурсов по отбору перевозчиков для маршрутной сети Махачкалы, проведенные с нарушением антимонопольного законодательства, и расторгнуть соответствующие контракты, пояснили в ведомстве. Прежние перевозчики смогут работать только до объявления результатов новых конкурсов.

"В случае неисполнения предупреждения УФАС в отношении Управления промышленности, транспорта и связи будет возбуждено антимонопольное дело", - пригрозили антимонопольщики.

На сайте администрации Махачкалы по состоянию на 21:32 мск нет комментариев относительно вынесенного УФАС предупреждения.

Прямой доступ водителей к конкурсам на обслуживание маршрутов приведет к переформатированию рынка пассажирских перевозок, считает глава независимого профсоюза предпринимателей и водителей Дагестана Исалмагомед Набиев. Водители способны контролировать и регулировать отношения с мэрией, не прибегая к услугам транспортных компаний, налогообложение станет понятным и прозрачным, а предприниматели сами смогут контролировать свои пенсионные отчисления , полагают опрошенные "Кавказским узлом" водители.

Отметим, что после введения новых правил десять водителей маршрута 61А в Махачкале, забастовку которых "Кавказский узел" размещал на специальной тематической странице "Голодный" протест водителей Махачкалы", стали учредителями собственной компании-перевозчика. Их прежний работодатель заподозрен в невыплате зарплаты, сообщили в прокуратуре Дагестана.