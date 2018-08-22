Одиночный пикет Александра Малютина. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".

22 августа 2018, 20:17

Строитель "Волгоград-Арены" потребовал выплаты зарплаты

Александр Малютин, работавший на стройке стадиона "Волгоград-Арена", провел сегодня одиночный пикет с требованием выплаты долга по зарплате за три месяца.

Как сообщал "Кавказский узел", несколько строителей стадиона "Волгоград-Арена" заявили о невыплате зарплаты. 19 августа в Волгограде строитель Андрей Кузубов провел в Волгограде одиночный пикет с требованием выплатить ему и его коллегам долг по зарплате.

Строители "Волгоград-Арены" подали иски к подрядчику, заявив, что тот не выплатил им заработанные деньги. 6 августа суд принял решение в пользу строителя Вячеслава Сараева, а 8 августа - в пользу рабочего Андрея Кузубова. 10 августа суд постановил выплатить зарплату еще трем строителям "Волгоград-Арены".

Бывший строитель стадиона «Волгоград-Арена» Александр Малютин провел сегодня днем в Волгограде одиночный пикет с плакатом "Отдайте нашу зарплату!", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По словам пикетчика строительная компания задолжала ему зарплату за три месяца.

«Сегодня я звонил в бухгалтерию, мне сказали, что должны 165 тысяч. Если не выплатят, подам в суд», — сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Акция продолжалась около получаса. Малютин стоял на разделительной полосе напротив стадиона "Волгоград—Арена". Сотрудники полиции не препятствовали проведению акции. Прохожие читали плакат, но ничего не спрашивали у пикетчика, а автомобилисты сигналили ему.

Стадион "Волгоград-Арена" был построен специально к чемпионату мира по футболу в России, завершившемуся 15 июля. На строительстве стадиона были заняты около двух тысяч человек, в том числе волгоградцы, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Волгоград: цена мундиаля".

Новости о подготовке и проведении чемпионата мира по футболу в России на юге страны "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".

Примечание:

"Суд удовлетворил иск о взыскании зарплаты второго строителя "Волгоград Арены"", "Суд взыскал в пользу строителя "Волгоград Арены" 208 тысяч рублей", "Суды по делам работников "Волгоград Арены" отложены для подсчета долгов".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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