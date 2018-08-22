22 августа 2018, 19:46

Глава Левашинского района заподозрен в мошенничестве на 74 миллиона

Руководитель администрации Левашинского района Дагестана и трое его подчиненных заподозрены в хищении из Фонда социального страхования.

По версии следствия, руководитель муниципалитета, главный бухгалтер, бухгалтер и кассир районной администрации подавали в республиканское отделение Фонда социального страхования сведения о несуществующих лицах, якобы работающих в муниципальных учреждениях района. Перечисленные деньги они получали в кассе по поддельным платежным документам, похитив в общей сложности 74 миллиона рублей, говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статьям о мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и о служебном подлоге, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Дагестану.

Ранее те же лица были заподозрены в аналогичном преступлении на 89 миллионов рублей, сообщил сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" не располагает комментариями подозреваемых относительно позиции следствия. На сайте администрации Левашинского района по состоянию на 19:45 мск нет информации об этом деле.

Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.

Примечание:

"Магомед Сулейманов не признал вину и пожаловался на силовиков", "Глава дагестанского ФОМС заподозрен в хищении 210 миллионов", "Главврач больницы уволен после отравления детей в Дагестане".

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