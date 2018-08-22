Родственники заявили об избиении заключенных в колонии под Волгоградом

22 августа 2018, 20:44

Пятеро осужденных избиты сотрудниками в одной из колоний Волгоградской области, сообщили родные заключенных. Группа осужденных напала на сотрудников колонии и нанесла им травмы, заявил представитель ФСИН.

Инцидент в колонии под Волгоградом произошел в ночь на 19 августа, рассказали родственники троих заключенных корреспонденту «Кавказского узла».

Осужденные пожаловались родным на избиение резиновыми дубинками

Двадцатилетний осужденный Александр Маркин - один из пяти заключенных, рассказавших родным об избиении. «Рано утром (19 августа) позвонил сын. Сказал, что он и еще четверо осужденных были избиты охранниками. Весь синий, живого места на теле нет. Били, говорит, резиновыми дубинками. Сказал, такая практика у них там давно – избивают заключенных по всякому поводу», - рассказала его мать Надежда Маркина корреспонденту "Кавказского узла".

Второй участник инцидента, 22-летний осужденный Вадим Шевченко, пожаловался своей знакомой по телефону на применение электрошокеров и перцового газа.

«Наш знакомый Вадим Шевченко позвонил мне и попросил передать его маме, что после отбоя его и его товарищей поймали на территории (колонии) и сильно избили. Все они в синяках. Били резиновыми дубинками и электрошокерами. Сказал, вроде, перцовый газ тоже использовали», - сообщила жительница Кировского района Волгограда Марина Самохина корреспонденту "Кавказского узла".

Житель хутора Грачи Новониколаевского района Волгоградской области Сергей Журавлев узнал об избиении от своего сына, осужденного Алексея Журавлева.

«Избили сына, за что - непонятно. Позвонил, говорит: «Папа, меня избили сильно, поместили в изолятор». Ему осталось три года сидеть, полсрока отбыл уже», - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Инспектор ФСИН заявил о нападении осужденных на сотрудников колонии

В ночь на 19 августа в колонии, где содержатся, в частности, Маркин, Шевченко и Журавлев, «было совершено нападение на двух сотрудников», сообщил старший инспектор пресс-службы УФСИН по Волгоградской области Михаил Черный.

«Во время обхода в одном из подсобных помещений была обнаружена группа из пяти осужденных, которые находились на объекте без разрешения. Сотрудники предложили им проследовать в дежурную часть. На их законные требования осужденные ответили отказом и применили физическую силу. У двух сотрудников сотрясение головного мозга, то есть телесные повреждения средней тяжести. Один из сотрудников находится в больнице, второй уже дома. К одному из осужденных, зачинщику, применены меры дисциплинарного воздействия, он находится в штрафном изоляторе», - рассказал Михаил Черный корреспонденту "Кавказского узла".

Черный отметил, что за нападение на сотрудников колонии «осужденных ждет дополнительная уголовная ответственность». «Обстановка в учреждении стабильная, распорядок дня соблюдается», - подчеркнул он.

О мерах силового воздействия на пятерых заключенных и характере полученных ими травм представитель ФСИН не сообщил.

Все пятеро осужденных помещены в изолятор

Утром 20 августа «Кавказский узел» направил запрос в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Волгоградской области с просьбой прокомментировать слова родственников осужденных. После этого представитель ОНК Александр Ефимов посетил колонию.

По словам Ефимова, видимых следов жестокого избиения на телах заключенных, которые пожаловались родственникам на насилие, нет.

«Я осмотрел всех этих мальчиков, у одного из них ссадина и припухлость на колене, у другого ноготь на руке [поврежден]. Никаких обширных следов побоев, как заявляли их родственники, у них нет. Если их задерживали, то довольно мягко. Сейчас все они находятся в изоляторе», - сказал Александр Ефимов корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель ОНК рассказал также о содержании записей видеорегистраторов, установленных на территории колонии. По словам Ефимова, на записях видно, как пятеро заключенных в масках направляются куда-то после отбоя. Также на записи попали момент нападения на одного из сотрудников колонии, который позднее оказался в больнице с сотрясением мозга, момент бегства заключенных с места инцидента и задержание.

Мотивы действий пятерых заключенных, по словам члена ОНК, выясняют оперативники. «За избиение сотрудника колонии им грозят новые сроки», - заметил Александр Ефимов.