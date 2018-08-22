Вице-президент Абхазии подал в отставку после драки

22 августа 2018, 16:17

Вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил сегодня, что оставляет свой пост, назвав драку, участником которой он стал, примером неэффективности правоохранительной системы республики. Габния не исключил политической подоплеки ситуации, предупредив о возможном обострении ситуации в Абхазии.

О своей отставке Габния объявил на пресс-конференции в Сухуме. По словам вице-президента, в минувшие выходные он вел переговоры с группой людей, один из которых ударил его.

"Я вынужден уйти для того, чтобы отстоять свою честь. Это никак не связано с политическими реалиями", – цитирует Виталия Габнию "Sputnik-Абхазия".

Виталий Габния был избран вице-президентом Абхазии 24 августа 2014 года, в паре с президентом Раулем Хаджимбой, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

По словам Габнии, он сидел, когда обидчик подошел к нему сзади и ударил бокалом по голове. "Несмотря на то, что мне на месте удалось отстоять себя, ударив дважды оппонента, и дважды приложил кулак мой офицер охраны, сотрудник ГСО, по всей Абхазии пошла молва, что вице-президента побили", - приводит слова Виталия Габнии "Нужная газета".

Он отметил, что нападавший остался безнаказанным. "Проблема в том, что я оказался слабым, потому что человек, который думает, мыслит и живет по закону, априори оказывается слабым в этой системе беспредела, где улица находится во власти управления. В целом вся правоохранительная система у нас поражена. Государство убивают, когда не наказывают виновных и наказывают невиновных. Я считаю необходимым сложить с себя полномочия, подав в отставку по той причине, что я не могу отстоять свое право и свою честь даже на такой высокой должности. Я имею такую возможность, действуя только по-абхазски, для чего мне и нужно сложить полномочия", – пояснил вице-президент.

Он предположил, что нападение организовали сторонники госпереворота. "Не исключаю, что данный акт произведен с целью выключить меня из игры на обострение осенью, которое обозначено на 7-9 октября с целью свержения власти", - сказал Виталий Габния.

Вице-президент признал, что после политического кризиса 2014 года "власть не справилась со многим". "Мы должны признать, что 27 мая было не лучшим днем в нашей истории, где мы, решая одну государственную задачу, столкнулись с другой. После этого власть и толпа уравновесились, наступила власть толпы", - сказал Габния.

27 мая 2014 года сторонники оппозиции попытались взять штурмом здание администрации главы Абхазии, после чего власти отказались продолжать с ними переговоры, говорится в материале "Политический кризис в Абхазии - 2014", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Подробностей о предполагаемом перевороте Виталий Габния не привел и оснований для обострения ситуации не указал.