Следком отчитался о суде над участником нападения на военных в Чечне

22 августа 2018, 15:15

В нападении на колонну российских солдат в чеченской станице Червленная в 1999 году обвинен Руслан Батаев, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа стало известно, что Юсуф Крымшамхалов и Адам Деккушев, ранее приговоренные к пожизненному заключению по делу о взрыве жилых домов в Волгодонске и Москве, признаны виновными в нападении на колонну российских солдат в 1999 году в станице Червленная.

Нападение на колонну российских войск произошло 4 октября 1999 года. По данным силовиков, несколько террористических групп устроили засаду вблизи железнодорожной станции "Червленная" Шелковского района, убив 15 солдат федеральных войск и ранив еще 28.

Завершено расследование уголовного дела в отношении Руслана Батаева, "обвиняемого в участии в вооруженной группе, совершаемых ею нападениях и посягательстве на жизнь военнослужащих", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

"По версии следствия, Батаев в сентябре 1999 года вступил в банду "Сары-Суйский джамаат", которая в числе прочих формирований под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба 4 октября того же года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни совершила нападение на военнослужащих", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Батаев был заключен под стражу. "Уголовное дело в отношении Батаева выделено в отдельное производство и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд Чечни для рассмотрения по существу", - подчеркивается в сообщении.

Комментариев представителей Руслана Батаева по поводу заявления Следкома пока не поступало.

Напомним, что в 2017 году по делу о нападении на военнослужащих в 1999 году в станице Червленная были осуждены жители Чечни Тенъали Канаев и Шамиль Казбулатов. А с с 2009 по 2015 годы к различным срокам лишения свободы по делу о нападении на Червленную были приговорены 16 человек. Предполагаемый участник нападения Арби Дандаев был осужден Верховным судом Дагестана в марте 2009 года и приговорен к пожизненному заключению.