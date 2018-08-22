22 августа 2018, 15:15

Следком отчитался о суде над участником нападения на военных в Чечне

В нападении на колонну российских солдат в чеченской станице Червленная в 1999 году обвинен Руслан Батаев, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа стало известно, что Юсуф Крымшамхалов и Адам Деккушев, ранее приговоренные к пожизненному заключению по делу о взрыве жилых домов в Волгодонске и Москве, признаны виновными в нападении на колонну российских солдат в 1999 году в станице Червленная.

Нападение на колонну российских войск произошло 4 октября 1999 года. По данным силовиков, несколько террористических групп устроили засаду вблизи железнодорожной станции "Червленная" Шелковского района, убив 15 солдат федеральных войск и ранив еще 28.

Завершено расследование уголовного дела в отношении Руслана Батаева, "обвиняемого в участии в вооруженной группе, совершаемых ею нападениях и посягательстве на жизнь военнослужащих", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

"По версии следствия, Батаев в сентябре 1999 года вступил в банду "Сары-Суйский джамаат", которая в числе прочих формирований под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба 4 октября того же года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни совершила нападение на военнослужащих", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Батаев был заключен под стражу. "Уголовное дело в отношении Батаева выделено в отдельное производство и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд Чечни для рассмотрения по существу", - подчеркивается в сообщении.

Комментариев представителей Руслана Батаева по поводу заявления Следкома пока не поступало.

Напомним, что в 2017 году по делу о нападении на военнослужащих в 1999 году в станице Червленная были осуждены жители Чечни Тенъали Канаев и Шамиль Казбулатов. А с с 2009 по 2015 годы к различным срокам лишения свободы по делу о нападении на Червленную были приговорены 16 человек. Предполагаемый участник нападения Арби Дандаев был осужден Верховным судом Дагестана в марте 2009 года и приговорен к пожизненному заключению.

Примечание:

"Два жителя Чечни получили длительные сроки за атаку на псковских десантников", "Осужденным по делу о терактах в Москве и Волгодонске предъявлены обвинения в расстреле солдат в Чечне", "Двое жителей Ставрополья осуждены за участие в нападении на станицу в Чечне".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

22 августа 2018, 16:17

  • Вице-президент Абхазии подал в отставку после драки

    Вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил сегодня, что оставляет свой пост, назвав драку, участником которой он стал, примером неэффективности правоохранительной системы республики. Габния не исключил политической подоплеки ситуации, предупредив о возможном обострении ситуации в Абхазии.

22 августа 2018, 15:15

22 августа 2018, 14:48

22 августа 2018, 13:51

22 августа 2018, 12:47

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости