Выросло число жертв крупной аварии в Дагестане

22 августа 2018, 11:50

Число погибших в результате аварии в Дербентском районе увеличилось до восьми, трое пострадавших остаются в больнице, сообщили сегодня в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", вечером 21 августа на федеральной трассе "Кавказ" в Дербентском районе столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии погибли четверо взрослых и трое детей, четыре человека были госпитализированы.

"Женщина 1933 года рождения, получившая тяжелые травмы в крупном ДТП в Дербентском районе Дагестана, скончалась в больнице. Еще три человека остаются под присмотром врачей. Таким образом, жертвами ДТП стали восемь человек, в том числе трое детей", - цитирует представителя Минздрава региона Залину Муртазалиеву "Интерфакс".

По данным ведомства, по линии санитарной авиации ночью в больницу были направлены нейрохирурги. Также в медучреждение прибудет реаниматолог. "Решается вопрос о необходимости перевозки пострадавших в Махачкалу", - передает слова представителя ведомства РИА "Новости".