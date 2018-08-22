Силовики нашли ячейку ИГ* в Норильске спустя сутки после атаки в Чечне

22 августа 2018, 10:29

В Норильске задержаны подозреваемые в вербовке жителей региона в ряды боевиков "Исламского государства"*, сообщила сегодня пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю. Эта информация появилась спустя немногим более суток после нападений на силовиков в Чечне, которые устроили подростки.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа произошла серия нападений на силовиков в Шалинском районе Чечни и в Грозном. По данным силовиков, четверо боевиков были убиты, а пятый получил ранение и умер в больнице. Запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за все нападения. Кроме того, опубликовано видео, на котором чеченские подростки присягают ИГ*. Террористическая организация заявляет, что именно эти подростки напали на сотрудников полиции.

Старшему из участников нападения на силовиков в Чечне - 18 лет, остальным - от 11 до 17 лет, сообщил источник в правоохранительных органах. Это подтвердило вывод "Кавказского узла" об омоложении подполья, сделанный в материале "Кавказского узла" "Чеченское подполье растет, но молодеет".

Задержание в Норильске подозреваемых в вербовке в ряды террористов провели сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии.

По данным силовиков, задержанные члены ячейки были ориентированы на идеологию запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство" и склоняли жителей к выезду в зону боевых действий для участия в вооруженных конфликтах на стороне боевиков, а также публично призывали к террористической деятельности.

"Кроме того, получены данные о намерении самих организаторов ячейки примкнуть к рядам одной из террористических организаций, действующих на территории Сирии и Афганистана", - говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы УФСБ по Красноярскому краю.

Как заявляют силовики, некоторые задержанные уже дали признательные показания. У них изъяли "устройства связи, через которые велась координация их работы", экстремистскую литературу и банковские карты, используемые для отправки денег на поддержание ресурсной базы ИГ*, передает со ссылкой на информацию ФСБ РИА "Новости".

В Сети опубликовано видео задержания подозреваемых в организации террористической ячейки в Норильске. Дело происходит в темное время суток на улице, а также в здании, похожем на общежитие. На одном из кадров силовик называет задержанного "джигитом".

Отметим, что в прошлом году в Сургуте, крупнейшем городе Ханты-Мансиийского автономного округа, соседнего с Красноярским краем, произошло нападение на прохожих, ответственность за которое взяла ИГ*. Причем напавший на прохожих в Сургуте был очень молод и применил в качестве оружия нож, как и двое подростков 20 августа в Чечне во время попытки прорваться на территорию ОВД Шалинского района.

19 августа 2017 года вооруженный ножом человек в центре Сургута напал на прохожих. Нападавший был убит полицейскими, семь человек госпитализированы с ножевыми ранениями, заявил СКР. Семья застреленного полицейскими 19-летнего Артура Гаджиева приехала из Дагестана, сообщил "Лайф". Следователи изначально заявляли, что резня в Сургуте не имела террористической подоплеки, однако позже в интернете появилась видеозапись присяги Артура Гаджиева "Исламскому государству"*.

Чеченские подростки услышали призывы ИГ* и усовершенствовали тактику одиночных нападений, ранее отметили опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.