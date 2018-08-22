Москалькова рассказала о судьбе ста заключенных россиянок в Ираке

22 августа 2018, 10:54

Более ста российских женщин, отбывающих в Ираке наказание за пособничество террористам, попросили помочь им вернуться на родину, сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Как писал "Кавказский узел", в июле около 50 женщин из Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и других регионов России обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть их дочерей и внуков из иракских тюрем.

По разным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенное в России судом и признанное террористической организацией "Исламское государство" начало терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Кавказского узла" "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

По словам Москальковой, 20 августа она получила из МИД список с данными по 34 женщинам, осужденным в Ираке на длительные сроки заключения. "Дети с ними могут быть только до трех лет, после трех лет их забирают в детские дома, судьба их дальше неизвестна", - цитирует Москалькову 21 августа "Интерфакс".

Она отметила, что между Россией и Ираком нет соглашения о передаче заключенных для дальнейшего отбывания, "нет и совместной конвенции о помощи по гражданским и политическим делам".

"Чем я могу помочь этим женщинам? Конечно, мы пишем властям о возможности перевода их для дальнейшего отбывания наказания в Россию. Согласно российскому законодательству, они тоже совершили преступление как пособники запрещенной в России организации ИГ*, но они согласны отбывать наказание в России. А как их забрать? ", - заявила Москалькова.

Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова также 21 августа сообщила, что получает просьбы о помощи от европейских родственников женщин, которые уехали в Сирию во время войны, пишет ТАСС. "У меня на базе одной организации свыше 2 тыс. женщин и детей, свыше 700 обращений от бабушек и других родственников, - сказала она.

По данным Саратовой, только в Идлибе могут находиться несколько тысяч женщин с Кавказа. Некоторых в своей семье приютили местные жители, при этом женщины многие скрывают свои имена и не рассказывают, откуда они приехали, так как боятся ареста. На данный момент 21 женщина уже осуждена на пожизненное заключение, до 70 женщин в Багдаде ожидают суда, сказала Саратова.

14 декабря 2017 года представитель парламента Чечни в Совете федерации Зияд Сабсаби сообщил о том, что с Ближнего Востока возвращены 93 российских гражданина, и планируется вывезти из Сирии и Ирака еще свыше 150 человек. В начале этого года в Грозный было доставлено несколько детей, которых в разное время обнаружили в Ираке. Чеченские власти используют возвращение женщин и детей из Сирии и Ирака в пропагандистских целях, считают жители Чечни. Сведения о количестве вернувшихся из Сирии и Ирака женщин и детей поступают только от властей республики, "Кавказский узел" не располагает подтверждением этой информации из независимых источников.

Напомним, уроженка Кабардино-Балкарии Айша Эфендиева рассказала в письме родственникам 15 мая о бесчеловечных условиях содержания в иракской тюрьме и издевательствах, а также попросила вернуть ее с детьми из плена домой. Возвращение возможно только после приговора суда и запроса российских властей на выдачу гражданина, но власти Ирака не хотят передавать России осужденных на пожизненные сроки женщин, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.