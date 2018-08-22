Азербайджан насчитал 83 обстрела с армянской стороны за сутки

22 августа 2018, 09:10

Вооруженные силы Армении с 21 по 22 августа 83 раз нарушили режим перемирия на линии соприкосновения, используя крупнокалиберные пулеметы, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Согласно его данным, азербайджанские позиции в селе Гушчу Айрым Газахского района и на безымянных высотах в Гедабекском районе были обстреляны со стороны армянских населенных пунктов Шаваршаван и Красносельск.

Также обстрелы зафиксированы со стороны карабахских сел Гейарх, Ярымджа, Немирли, Тагыбейли, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Кенгерли, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Горган, Кюрдляр, Нюзгяр и Мехдили, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Эти заявления к 09.10 мск 22 августа представители оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха на своих сайтах не прокомментировали.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 августа Азербайджан обвинил Армению в 79 обстрелах за сутки, днем ранее - в 92 обстрелах. 18 августа Нагорный Карабах заявил о 170 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 12 по 18 августа.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии. Несмотря на это, противостояние так и не было остановлено, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне карабахского конфликта не останавливались ни на сутки, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война" .