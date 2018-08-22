Следком на Ставрополье возбудил дело после гибели подростка в больнице

22 августа 2018, 08:23

Следователи выясняют обстоятельства смерти 15-летнего подростка в хирургическом отделении городской больницы Невинномысска.

По данным следствия, подросток был госпитализирован в июле с диагнозом "острый аппендицит" и прооперирован. "В этот же день наступила смерть несовершеннолетнего. Согласно предварительным данным, причиной смерти явилась злокачественная гипертермия, являющаяся редким жизнеугрожающим, сложно диагностируемым заболеванием, возникающим во время или после общей анестезии", - рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). "Будет дана правовая оценка деятельности медицинских работников, проводивших хирургическое вмешательство и принимавших участие в лечении больного", - сообщается на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте в гибели пациента был заподозрен ставропольский фельдшер. По данным следствия, он не госпитализировал мужчину, после чего тот скончался.