22 августа 2018, 08:23

Следком на Ставрополье возбудил дело после гибели подростка в больнице

Следователи выясняют обстоятельства смерти 15-летнего подростка в хирургическом отделении городской больницы Невинномысска.

По данным следствия, подросток был госпитализирован в июле с диагнозом "острый аппендицит" и прооперирован. "В этот же день наступила смерть несовершеннолетнего. Согласно предварительным данным, причиной смерти явилась злокачественная гипертермия, являющаяся редким жизнеугрожающим, сложно диагностируемым заболеванием, возникающим во время или после общей анестезии", - рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). "Будет дана правовая оценка деятельности медицинских работников, проводивших хирургическое вмешательство и принимавших участие в лечении больного", - сообщается на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте в гибели пациента был заподозрен  ставропольский фельдшер. По данным следствия, он не госпитализировал мужчину, после чего тот скончался.

Примечание:

"Волгоградец потребовал наказать врачей за смерть беременной супруги", "Врач заподозрен в гибели ребенка в Черкесске", "Сотрудники краснодарской больницы РЖД заподозрены в гибели пациентки".

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