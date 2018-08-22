Самолет Уфа-Сочи экстренно сел из-за возгорания двигателя

22 августа 2018, 05:30

Пассажирский самолет, летевший из Уфы в Сочи, с 202 пассажирами на борту вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в одном из двигателей.

После вылета из Уфы сегодня, 22 августа в 05.06 по местному времени (03.06 мск) у лайнера Ту-204 авиакомпании Red wings загорелся левый двигатель.

Пилот самолета принял решение развернуться и совершить экстренную посадку в аэропорту Уфы. Посадка прошла успешно, пишет РБК.

На борту самолета находились 202 пассажира. Спустя семь минут после посадки они были эвакуированы с помощью надувных трапов, информирует РИА Новости.

С пассажирами работают представитель авиакомпании и психологи, авиалайнер отстранен от полетов, его обследуют специалисты, сообщает "Интерфакс".

Сведений о том, что пассажиры вылетели в Сочи, по данным на 05.30 нет.