22 августа 2018, 05:30

Самолет Уфа-Сочи экстренно сел из-за возгорания двигателя

Пассажирский самолет, летевший из Уфы в Сочи, с 202 пассажирами на борту вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в одном из двигателей.

После вылета из Уфы сегодня, 22 августа в 05.06 по местному времени (03.06 мск) у лайнера Ту-204 авиакомпании Red wings загорелся левый двигатель.

Пилот самолета принял решение развернуться и совершить экстренную посадку в аэропорту Уфы. Посадка прошла успешно, пишет РБК.

На борту самолета находились 202 пассажира. Спустя семь минут после посадки они были эвакуированы с помощью надувных трапов, информирует РИА Новости.

С пассажирами работают представитель авиакомпании и психологи, авиалайнер отстранен от полетов, его обследуют специалисты, сообщает "Интерфакс".

Сведений о том, что пассажиры вылетели в Сочи, по данным на 05.30 нет.

Примечание:

"Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Баку", "Военный самолет аварийно сел в Адыгее", "Экипажи трех самолетов совершили вынужденные посадки в Сочи".

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