Евкуров и Евлоев во второй раз стали конкурентами на выборах главы Ингушетии

22 августа 2018, 07:01

Член партии "Справедливая Россия" Урусхан Евлоев, как и на предыдущих выборах главы Ингушетии в 2013 году, выступил оппонентом действующему главе республики Юнус-Беку Евкурову. Еще одним кандидатом на пост руководителя региона предложен кандидат от КПРФ Ильяс Богатырев. Таким образом, оппонентами Евкурова стали кандидаты от парламентской оппозиции, тогда как пять лет назад среди его соперников был член "Единой России".

Как информировал "Кавказский узел", 17 августа стало известно о внесении президентом России на рассмотрение парламента Ингушетии списка кандидатов на пост руководителя региона. В числе претендентов названы действующий глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, зампред комитета Народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутата городского совета Назрани Урусхан Евлоев. Выборы главы республики намечены на единый день голосования 9 сентября.

Юнус-Бек Евкуров возглавляет Ингушетию с 30 октября 2008 года, придя на смену отправленному в отставку Мурату Зязикову. К концу пятилетнего срока полномочий, 19 августа 2013 года, президент России Владимир Путин внес кандидатуру Евкурова на рассмотрение Народного собрания Ингушетии наряду с кандидатурами Урусхана Евлоева ("Справедливая Россия") и Магомеда Татриева ("Единая Россия"). 8 сентября 2013 года депутаты парламента переизбрали Евкурова главой республики. Из 27 депутатов, принявших участие в тайном голосовании, 25 проголосовали за Евкурова и двое - за Евлоева, говорится в биографической справке о Юнус-Беке Евкурове, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Ингушетии Евлоев во второй раз предложен в качестве конкурента Евкурова на выборах главы республики. Евлоев, как и в 2013 году, является депутатом городского совета Назрани.

При этом за период между выборами Евлоев уже поработал в правительстве республики. Вступив в должность главы республики на второй срок, Евкуров в сентябре 2013 года обновил кабинет министров и назначил Евлоева руководителем жилищной инспекции, а в декабре 2016 года - заместителем председателя правительства республики.

Однако вице-премьером республиканского правительства Урусхан Евлоев проработал всего около полугода и в мае 2017 года был отправлен в отставку. По словам источника в правительстве Ингушетии, о решении отправить в отставку Евлоева Евкуров сообщил на совещании с вице-премьерами, где обсуждались итоги проведенных 9 мая мероприятий.

Самым молодым из кандидатов на пост главы Ингушетии стал кандидат от КПРФ 40-летний Ильяс Богатырев. В отличие от Евлоева у Богатырева нет чиновничьего опыта.

Богатырев в 2000 году работал ведущим специалистом в одном из государственных унитарных предприятий в Назрани, а с марта 2008 года дважды избирался в парламент Ингушетии, где занимает пост заместителя председателя комитета по здравоохранению, социальной политике и труду, говорится в биографической справке Богатырева на сайте Народного собрания республики.