22 августа 2018, 02:14

Число погибших при аварии в Дагестане возросло до семи

При столкновении трех легковых машин в Дербентском районе погибло четверо взрослых и трое детей, четыре человека госпитализированы, уточнило МВД по Дагестану.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 21 августа на федеральной трассе "Кавказ" в Дербентском районе столкнулись три легковых автомобиля. По предварительным данным МВД по Дагестану, в результате аварии погибло шесть человек, трое из них - дети.

«По уточнённым данным, в аварии близ посёлка Геджух погибло семь человек... Ещё четыре человека с различными травмами доставлены в Центральную больницу города Дагестанские Огни», - сообщил 21 августа корреспонденту "Кавказского узла" исполняющий обязанности руководителя пресс-службы МВД по Дагестану Руслан Мамацаев.

Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести, еще один человек получил легкие травмы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.

Среди доставленных в больницу детей нет, уточнила она.

Примечание:

"10 человек стали жертвами ДТП с маршруткой в Дагестане", "Ребенок погиб при ДТП под Махачкалой", "Пятеро детей и двое взрослых пострадали в результате ДТП в Дагестане".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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