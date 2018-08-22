Число погибших при аварии в Дагестане возросло до семи

При столкновении трех легковых машин в Дербентском районе погибло четверо взрослых и трое детей, четыре человека госпитализированы, уточнило МВД по Дагестану.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 21 августа на федеральной трассе "Кавказ" в Дербентском районе столкнулись три легковых автомобиля. По предварительным данным МВД по Дагестану, в результате аварии погибло шесть человек, трое из них - дети.

«По уточнённым данным, в аварии близ посёлка Геджух погибло семь человек... Ещё четыре человека с различными травмами доставлены в Центральную больницу города Дагестанские Огни», - сообщил 21 августа корреспонденту "Кавказского узла" исполняющий обязанности руководителя пресс-службы МВД по Дагестану Руслан Мамацаев.

Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести, еще один человек получил легкие травмы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.

Среди доставленных в больницу детей нет, уточнила она.